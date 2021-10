El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo ha exigido a Sánchez que corte toda relación con los proetarras. Es probable que clame en el desierto, puesto que los lazos del Gobierno socialcomunista con los abertzales con cada vez más fuertes, pero el que fuea líder de los socialistas en el País Vasco ha dejado claro que «un Gobierno de España no puede depender de un partido como Bildu para nada».

Redondo, que actualmente preside la asociación ‘La España que reúne’, ha dejado claro que se desmarca de la actual postura del PSOE al ser preguntado por la petición de la oposición, que le exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que rompa toda relación con Bildu y no acepte su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), después de conocerse las palabras de Arnaldo Otegi sobre su apoyo a las cuentas públicas a cambio de la liberación de 200 presos de ETA.

«Un gobierno de España no puede depender de un partido como Bildu para nada. Ni para presupuestos, ni para aprobar una ley, ni para nada. El Gobierno de España no puede depender de un partido que no ha hecho el trayecto que tenía que hacer», ha declarado este miércoles a los medios a su llegada a la Fundación Rafael del Pino para asistir a la celebración del diálogo ‘El papel del periodismo en el escenario del poder’.

Si bien ha reconocido que su opinión es «muy minoritaria» en el seno del PSOE según pudo comprobar en el Congreso del PSOE que se celebró el fin de semana pasado porque «nadie ha defendido mi posición» -ha recalcado-, ha defendido su derecho a mantener su posición individualmente.

En cuanto a las palabras del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja en las que ha asegurado que ETA no se ha derrotado y que sigue más presente «que nunca», Redondo ha discrepado sobre estas manifestaciones, a su juicio, «un poco excesivas y fundamentalistas». «La sociedad española derrotó a ETA. Era una banda terrorista y dejó de matar porque nosotros la derrotamos. Una cosa distinta es que tengamos que hacer el relato de esa derrota o de esa victoria nuestra», ha subrayado.

Falta reacción política

Redondoha lamentado que los españoles no sepan «cuando han ganado» insistiendo en que «somos el único país que no sabe aprovechar las victorias». A su parecer, las palabras de «pesar» con el dolor de las víctimas que expresó el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegui, fueron «un paso», pero asegura que «falta mucho», como una «reacción política» que representaría la «critica a aquellos años durísimos para la sociedad» y que «no la hizo ayer».

«Eso son cosas que deseamos, que queremos. Pero si él -refiriéndose a Otegui- criticara a ETA, si estableciera una posición crítica sobre esos últimos 40 años, él estaría quitando la justificación moral a los asesinos de ETA», ha zanjado.

Estas declaraciones las ha realizado Redondo a su llegada a la Fundación Rafael del Pino donde se ha organizado el diálogo ‘El papel del periodismo en el escenario del poder’, con motivo de la publicación de la obra de Bieito Rubido ‘Contar la verdad’, donde también ha participado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.