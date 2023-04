El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a negarle al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la posibilidad de visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia en una misión de la OTAN. Una propuesta que en Moncloa califican de «insólita» pero a la que no ponen impedimento ni en las Fuerzas Armadas, donde no manejan informes de inteligencia sobre riesgos que lo desaconsejen, ni la OTAN, que contempla este tipo de visitas políticas a sus misiones. Además, en las últimas dos décadas fueron decenas los diputados y senadores que pudieron visitar a las tropas en diversos países sin impedimento alguno.

Es la segunda vez que el Gobierno le deniega a Feijóo la posibilidad de viajar por sus medios hasta Adazi, en Letonia, para conocer in situ la misión de las tropas españolas en esa fuerza avanzada de la OTAN que protege el país báltico ante la amenaza de Rusia a su territorio.

El Ejecutivo, a través de Defensa, ha alegado, entre otras cosas, que la importancia estratégica de la misión -en tiempos de guerra en Ucrania- impide que las tropas puedan dedicarse a este tipo de visitas institucionales. Pero ese argumento no se utilizó en junio del pasado año, cuando en plena campaña ucraniana, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, visitó al contingente eFP X desplegado en la base de Adazi.

No es insólito, como recalca el Gobierno, que parlamentarios de la oposición acudan a bases en el extranjero donde hay presencia militar española. En 2015, 25 diputados de varias formaciones viajaron a Herat, en Afganistán, para conocer las tareas de reconstrucción del país que acometían las tropas españolas. En 2009 fueron cinco los diputados que viajaron a Líbano. En 2004, una delegación de senadores y diputados a Irak. Miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso, a petición propia, visitaron este mismo mes de marzo a las tropas en Líbano. Incluso el diputado Diego López Garrido, portavoz del PSOE -en la oposición- en la Comisión de Defensa, fue autorizado a viajar a Yibuti en 2013 para conocer el desempeño de la misión española contra la piratería en el Índico, en la llamada Operación Atalanta.

En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno ha recalcado que nunca antes un jefe de la oposición ha viajado en solitario a ver a las tropas españolas. Sin embargo, desde dentro de las Fuerzas Armadas, que asisten con cierta incredulidad, se recalca que si nunca se ha producido esos viajes «es porque nunca se habían solicitado». Ni Mariano Rajoy, en su época de líder de la oposición, ni posteriormente Pedro Sánchez, como líder del PSOE, plantearon esta posibilidad, pero ninguna norma escrita lo impide.

Por otra parte, fuentes consultadas por OKDIARIO en el Estado Mayor de la Defensa admiten que, pese a que la situación geopolítica es muy tensa en la actualidad, no hay ningún impedimento concreto ni riesgo extra que desaconseje una visita como la que plantea el líder del PP. No hay informe de inteligencia alguno que lo desaconseje ni tampoco Defensa lo ha solicitado. Es más, recuerdan que la OTAN -que como organización que respalda la misión tiene mucho que decir- no pone impedimentos a estas visitas siempre que se organicen con tiempo y respetando todas las medidas de seguridad requeridas.

Negativa

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a impedir al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, visitar las tropas de las Fuerzas Armadas desplazas a Letonia. Es la segunda vez que Génova solicitaba autorización al Ministerio de Defensa que, como entonces, entiende que este tipo de visita no procede ahora, al tratarse de año electoral.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la encargada de responder a la carta que el vicesecretario de Relaciones Internacionales del PP, Esteban González Pons, le remitió en nombre del líder del PP pidiendo poder visitar a los militares españoles que prestan servicio en Letonia.

Robles, en una misiva fechada este viernes a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, rechaza dicha petición y emplaza a Feijóo a que acuda a saludar a las tropas desplegadas en este país cuando dicho contingente «regrese a España».

Según Robles, reuniéndose Feijóo con ellos a su regreso a España, podrá celebrar «una amplia reunión para conocer en profundidad y sin limitación de tiempo ni las premuras de una visita puntual y condicionada por la propia dinámica de una zona de operaciones» la labor desarrollada por nuestros militares en el país báltico.

El vicesecretario general de política institucional e internacional del PP, Esteban González Pons, le trasladó un escrito a Robles el pasado 11 de marzo -que no se recibió hasta este jueves- en el que en nombre de Feijóo le reiteraba el deseo expresado el pasado mes de febrero por el líder popular «para visitar a las tropas españolas en misión en Letonia».