Génova revela que el Gobierno impidió a Feijóo visitar a las tropas en Letonia por ser «año electoral»

Génova sostiene que la última comunicación que recibieron del Gobierno sobre el plan del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de visitar a las tropas españolas en Letonia, en la frontera con Rusia, la próxima semana, fue que «el criterio» es que no se realicen o autoricen estos viajes en «año electoral», revelan fuentes de la dirección del PP.

Desde el PP subrayan que los contactos con el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles han sido en todo momento correctos y cordiales. De hecho, en Génova valoraron positivamente el «buen tono» del departamento de Robles y la predisposición a autorizar la visita. Hubo «entendimiento inicial», aseguran fuentes de Génova sobre las conversaciones iniciadas hace 10 días. Tanto es así que los populares empezaron a preparar el viaje para la próxima semana y «ya habíamos visto vuelos», añaden.

Sin embargo, en las últimas horas y después de que Defensa dijera a los populares, según su versión, que tenían que «consultar» la autorización -en el PP cree que fue con Presidencia del Gobierno-, la comunicación que llegó a los de Feijóo fue que en «año electoral» el «criterio» es no permitir este tipo de visitas a los soldados españoles en el exterior. El próximo 28 de mayo hay elecciones municipales y autonómicas, y a finales de año serán las generales.

En declaraciones en los pasillos del Senado tras el debate con Pedro Sánchez en la sesión de control, Feijóo ha remarcado este martes que el viaje ya tenía el visto bueno tanto del primer ministro de Letonia como de la OTAN. Además, fuentes del PP apuntan que «no hay precedente» de impedir una visita de estas características a las tropas por parte de cargos electos, siendo este caso especial por tratarse de un contexto de guerra a las puertas de Europea, en alusión a la invasión rusa de Ucrania.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este martes que se rechazó el viaje de Feijóo al contingente español desplegado en Letonia porque coincidía con un ejercicio «muy importante» de la OTAN, si bien manifestó que tiene «las puertas abiertas» para conocer cualquier unidad militar.

«Feijóo sabe que será muy bien recibido en cualquier unidad militar, pero no cuando se estén realizando unas operaciones que puedan distorsionar la visita», ha justificado Robles, esgrimiendo así un argumento distinto al del «año electoral». No obstante, Robles sí ha declarado que «lo que no hay que hacer nunca con las Fuerzas Armadas es política partidista». «Las Fuerzas Armadas son de todos, nos sentimos muy orgullosos y las visitas hay que planificarlas adecuadamente para que no distorsionen las operaciones que se están realizando», insistió la ministra.

«Palos en las ruedas»

Desde Moncloa, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló en rueda de prensa que esta petición del PP «va en la línea de toda la legislatura», al tiempo que emplazó al principal partido de la oposición a que «deje de poner palos en las ruedas y apoye al Gobierno en su política exterior», algo que los populares han hecho en lo referente a la respuesta a la invasión rusa de Ucrania y no en el volantazo en la relación con Marruecos.

El PP denunció este martes en un comunicado que este veto del Gobierno se trata de un hecho «insólito» y exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que revoque esta «equivocada» e «incomprensible» decisión.