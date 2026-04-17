Una multitud de venezolanos ha acudido al Ayuntamiento de Madrid para arropar a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el acto organizado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para entregarle la Llave de Oro de la Villa de Madrid. «No puedo describir la emoción que tengo al verla aquí y, sobre todo, por lo que ha hecho por Venezuela», cuenta una de las asistentes a OKDIARIO.

«Emoción, esperanza, reencuentro con Venezuela, con la gente»; así relata a este medio otra de las asistentes al acto de María Corina Machado. «Estoy emocionada porque cuando nosotros comenzamos con María Corina en Caracas hace casi 20 años éramos cuatro gatos y hoy en día somos una multitud. Y sabemos que ella es nuestra esperanza», añade.

Los presentes no han podido ocultar la emoción de ver a María Corina Machado en Madrid y recibir la Llave de Oro de la Villa de Madrid de la mano del alcalde: «Le doy gracias a Dios de que me haya dado la oportunidad de ver a mis nietos y mis bisnietos en libertad», añade uno de los venezolanos concentrados ante el Ayuntamiento de Madrid.

María Corina Machado, arropada en Madrid

Una de las asistentes ha relatado a OKDIARIO, emocionada, el momento personal que ha vivido junto a la Premio Nobel de la Paz cuando al final del acto ha podido entregarle un regalo: «Estoy muy feliz, sobre todo, porque he podido entregarle a María Corina Machado el rosario de la Virgen del Coromoto». Y añade: «Es una mujer fuerte y guerrera que no nos ha defraudado, ni lo va a hacer».

María Corina Machado acudió antes de las 11:00 horas de este viernes a la sede nacional del PP, en cuya entrada estaba esperando Feijóo, quien, además de saludarla efusivamente, ha descrito a la venezolana como una «valiente». Ambos líderes políticos han mantenido una reunión en Génova, como parte de los encuentros que Machado tiene previstos en esta gira europea, entre los que destacan los que vivirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que se entrega la Llave de Oro de la Villa de Madrid a la líder venezolana como «símbolo de la admiración que siente la ciudad por su persona y por su lucha, una lucha que es la del conjunto del pueblo venezolano por conquistar la libertad que merece», una libertad que ya «se puede acariciar con la punta de los dedos».

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado felicitar a María Corina Machado; está encabezando junto al líder comunista de Brasil, Lula da Silva, desde este viernes una serie de actos con líderes de izquierdas de todo el mundo, con el rechazo a las políticas internacionales que Donald Trump encabeza.