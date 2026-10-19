La mujer de Francisco Martín fue jurado en el concurso hípico donde increparon al delegado del Gobierno

Francisco Martín no estaba en la hípica solo como espectador. Su mujer, Sara, formaba parte del jurado del concurso hípico que se celebraba este domingo en San Agustín del Guadalix, el mismo en el que varios asistentes increparon al delegado del Gobierno por su pasividad ante la acampada de la Puerta del Sol.

La presencia del matrimonio no pasó desapercibida entre el público. Mientras ella cumplía con su labor junto a la pista, varios de los asistentes reconocieron al delegado y no dejaron pasar la ocasión de reprocharle la situación que se vive desde hace semanas en el centro de Madrid.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento llevan semanas acusando a la Delegación del Gobierno de dejación de funciones por no desalojar la acampada instalada frente a la Real Casa de Correos, donde el Consistorio ha impuesto ya 180 sanciones por comportamientos incívicos, 76 de ellas por consumo de alcohol y drogas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llegó a los tribunales para forzar el desalojo, mientras la Delegación defiende que la protesta respeta el ordenamiento jurídico. Los comerciantes de la zona, entretanto, negocian con el Ayuntamiento ayudas para compensar las pérdidas a las puertas de la campaña de Navidad.