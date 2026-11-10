IBM, Oak Ridge y AMD estrenan una plataforma con 120 qubits para corregir errores cuánticos: el reto de EE UU es pasar de 438 a 100.000 operaciones a finales de 2028

IBM, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL) y AMD presentaron el 5 de noviembre una plataforma para corregir errores cuánticos. La instalación está en la sede de IBM en Poughkeepsie, en el estado de Nueva York. Allí trabajan juntos el procesador Nighthawk, de 120 qubits, y el sistema Umbra de ORNL.

Según la nota de ORNL, IBM ha hecho experimentos de hasta 70 qubits lógicos y 438 operaciones difíciles. Eso es lo logrado hasta hoy. La competición del Departamento de Energía de Estados Unidos fija como objetivo 100 qubits lógicos y 100.000 operaciones a finales de 2028.

De 438 operaciones a 100.000

Un qubit lógico es un grupo de qubits físicos que protegen juntos una misma información frente al ruido. Así, un fallo aislado se puede detectar y corregir. Cuantas más operaciones encadenen esos grupos, más útil será la máquina en un cálculo real.

Las tres entidades calculan que hay que multiplicar por unas 230 las operaciones difíciles para llegar a la meta. Ni la nota ni el blog de IBM definen con precisión qué es una operación difícil. Solo la usan como medida de hasta dónde llegan los experimentos con qubits lógicos. El experimento de IBM figura en el Quantum Advantage Tracker.

Jay Gambetta, IBM Fellow y director de IBM Research, resume así el cambio de etapa: «La pregunta ya no es si la corrección de errores funcionará en hardware cuántico». Lo que toca ahora, añade, es acelerarla y optimizarla. El fin es construir sistemas que los científicos puedan usar en problemas de peso.

No todas las empresas siguen en esta carrera. Hace poco, NEC abandonó su máquina cuántica de 8 qubits, 27 años después de crear el primer qubit superconductor.

Nighthawk junto a Umbra

El primer despliegue coloca los ordenadores cuánticos de IBM junto a Umbra, un sistema de computación de alto rendimiento. Umbra funciona con aceleradores gráficos AMD Instinct MI355X y procesadores AMD EPYC de quinta generación. Esa parte clásica servirá para investigar la corrección de errores, optimizar la decodificación y coordinar el software.

Decodificar, en este contexto, consiste en interpretar a gran velocidad las señales que delatan un error. Ese trabajo recae en chips clásicos, como las GPU. Otros laboratorios las emplean a gran escala, como muestran las simulaciones del superordenador Aurora.

Nighthawk aporta conectividad en red cuadrada y control de pulsos en tiempo real. IBM también presume de una velocidad líder en circuitos por segundo. Con esas funciones, los equipos compararán lo que exige cada método en qubits, tiempo, muestras y recursos clásicos.

Medir qubits a mitad de cálculo

Mediante la interfaz Quantum System API de IBM, los investigadores podrán medir qubits durante el cálculo. También podrán reaccionar al resultado en tiempo real. Otra función permite fijar la sincronización exacta de las señales que protegen a los qubits del ruido.

Esas herramientas servirán para ensayar códigos concatenados y de espacio-tiempo, además de decodificadores adaptados a cada algoritmo. IBM quiere integrar todas estas piezas en un mismo conjunto de software y hardware.

Travis Humble, director del Quantum Science Center de ORNL, considera «esencial» resolver estos problemas para que la computación cuántica sea una herramienta práctica. Con Umbra, explica, su equipo probará ideas nuevas y evaluará distintos enfoques a escala.

215 millones en juego

La meta de 2028 procede de la Quantum Genesis Mission, un programa del Departamento de Energía. Su objetivo es lograr un ordenador cuántico científicamente relevante. El 17 de septiembre, el organismo anunció la Q Competition, dotada con hasta 215 millones de dólares.

En su segunda fase hay un fondo de 100 millones para quienes demuestren al menos 100 qubits lógicos. Otras dos bolsas de 50 millones premiarán a quienes alcancen 150 y 200. La primera fase ofrece hasta 1,5 millones por participante a cambio de hitos iniciales.

Además, la plataforma se conectará con la Oak Ridge Leadership Computing Facility, en Tennessee. Ese centro pertenece al laboratorio que también predice cuándo se queda sin combustible su reactor HFIR.

Mark Papermaster, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de AMD, habla de un paso importante hacia la infraestructura necesaria. Esa infraestructura debe servir, dice, «para que la computación cuántica tolerante a fallos sea una realidad».

Coste y calendario sin publicar

La nota conjunta no detalla el coste de la plataforma ni quién la financia. Tampoco ofrece un calendario de resultados. El anuncio describe una investigación que empieza ahora, y no cita ningún resultado nuevo por encima de las 438 operaciones.

Tampoco está garantizada la cifra de 2028. La página del Departamento de Energía fija un mínimo de 100 qubits lógicos para optar al fondo general. Las 100.000 operaciones difíciles figuran en la nota de las tres entidades.

Los fondos dependen en parte de Washington. De los 215 millones previstos, solo 2,5 corresponden al año fiscal 2026 y el resto necesita la aprobación del Congreso.

Lo aprendido podría orientar el camino hacia Starling, el primer ordenador cuántico tolerante a fallos de IBM. La nota lo plantea solo como una posibilidad. En su blog de computación cuántica, IBM sitúa la instalación en Poughkeepsie.

La nota se ha publicado en la web del Laboratorio Nacional de Oak Ridge el 5 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Oak Ridge National Laboratory.