Muere Deny, un pastor alemán de la Policía Nacional, en la explosión de Oviedo

Deny, un pastor alemán de la Policía Nacional, ha muerto este martes durante la explosión en Oviedo, que también se ha cobrado la vida de un subinspector de Guías Caninos y ha resultado herido grave un agente del TEDAX. En el momento del fallecimiento, el animal se encontraba actuando junto a su guía, Juan José, quien también ha perdido la vida en el suceso, según ha informado la Policía Nacional en una publicación en su cuenta de la red social X.

Así lo han confirmado sus compañeros de la unidad a través de un comunicado. «Durante la intervención de nuestros agentes de policía en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José», señala el mensaje difundido por la Policía Nacional. El cuerpo ha trasladado además su «abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos».

La intervención se ha iniciado a primera hora de la mañana, cuando el agente y su perro han acudido a uno de los portales de la zona de Rafael Urrusti tras un primer aviso por un tiroteo contra una menor de 17 años, que resultó herida leve y fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según ha explicado el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, el presunto autor de los disparos habría dejado en el rellano de la vivienda una mochila con un posible artefacto explosivo, lo que ha motivado la movilización de unidades de Guías Caninos y del TEDAX.

Cuando los agentes procedían a sacar la mochila del inmueble para evitar que los vecinos corriesen peligro, se ha producido la detonación del artefacto mientras estaba siendo manipulada. La detonación ha causado la muerte del subinspector y el agente canino y ha provocado heridas graves al especialista del TEDAX.

El policía, de 53 años, permanece en estado crítico en el HUCA a consecuencia de las heridas sufridas, según informó el sindicato policial Jupol, que ha expresado su «profundo dolor y consternación» por lo sucedido.