Muere a los 89 años Carlos Westendorp, ex ministro socialista y mentor político de Pedro Sánchez

Carlos Westendorp y Cabeza, ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno socialista de Felipe González entre 1995 y 1996, ha muerto este lunes a los 89 años. Licenciado en derecho, contó con una trayectoria intensa en la carrera diplomática y fue Alto Representante de la Comunidad Internacional en Bosnia Herzegovina, país al que se llevó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ejerciendo como uno de sus mentores en el plano profesional. También fue embajador de España en EEUU entre 2004 y 2008.

González nombró a Carlos Westendorp ministro de Asuntos Exteriores en el tramo final de su mandato. El diplomático llegó para reemplazar a Javier Solana, una de las figuras más importantes de aquel Gobierno socialista, quien había sido nombrado secretario general de la OTAN. En 1996, un año después de su nombramiento, el PSOE perdió las elecciones frente al PP de José María Aznar, y como consecuencia se dio por finalizada la etapa de Westendorp al frente de una cartera ministerial.

En la década de los 60, Carlos Westendorp ejerció de cónsul adjunto en Sao Paulo (Brasil) y años después fue enviado a La Haya para ejercer de consejero de Asuntos Europeos, tras la muerte de Franco. También embajador de España ante la Comunidad Económica Europea, Westendorp y Cabeza obtuvo su cargo de mayor responsabilidad internacional entre 1991 y 1995, cuando ejerció de secretario de Estado para las Comunidades Europeas, en reemplazo de Pedro Solbes. Acto seguido, pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores.

La relación entre Carlos Westendorp y Pedro Sánchez se produjo entre 1997 y 1999, cuando el primero ejerció de Alto Representante para Bosnia y Herzegovina. El diplomático había conocido tiempo atrás en Bruselas al actual presidente del Gobierno, y se lo llevó al país balcánico, entonces recién fundado, para que aprendiera de diplomacia internacional.

Tras esta experiencia en Sarajevo, Westendorp pasó al Parlamento Europeo, como parte de la candidatura socialista, de 1999 hasta 2003. Este último año fue elegido como diputado autonómico en la Comunidad de Madrid, por el PSOE, si bien un año después pasó a ocupar el cargo de embajador de España en Estados Unidos, hasta 2008.

Sánchez se despide de Westendorp

Pedro Sánchez ha publicado este lunes un artículo en el diario El País, tras conocerse la muerte de Carlos Westendorp. «Tuve el privilegio de trabajar con él», relata el presidente del Gobierno, sobre la coincidencia de ambos en Bosnia, un periodo calificado por Sánchez como «una experiencia vital única».

«Fue para mí un mentor y un maestro. Pero, por encima de todo, un amigo y una fuente de inspiración constante», ha trasladado Sánchez sobre Carlos Westendorp, un «servidor público incansable» que, según cuenta el presidente socialista, «trabajó siempre guiado por la fe en la humanidad y por la certeza de que es posible construir sociedades más justas, más dignas, más abiertas y en paz».