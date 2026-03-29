Pedro Sánchez ha criticado la decisión de no permitir la entrada en el Santo Sepulcro para celebrar la Misa del Domingo de Ramos al Patriarca Latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y a otros tres sacerdotes como un «desafortunado abuso de poder», después de que la policía israelí impidiera a los clérigos entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro debido a las directrices del Comando del Frente Interno. Sánchez, icono de los ayatolás, se une ahora a Trump y Meloni contra Netanyahu por torpedear el Domingo de Ramos a través de su mensaje en redes sociales. Así, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha conseguido que Sánchez defienda a los católicos. Pocos después El ministro de Exteriores de Israel desnuda la hipocresía de Sánchez por manosear el catolicismo contra Israel cuando «ni siquiera felicita la Navidad».

Generalmente, Pedro Sánchez utiliza sus terminales mediáticas para ofender a los católicos, sobre todo en Navidad cuando se celebra el nacimiento de Cristo. La pasada Nochevieja, el Gobierno de Sánchez defendió que, durante la retransmisión de las Campanadas en TVE, la copresentadora LalaChus mostrase una imagen de la vaquilla del Grand Prix como si fuera la del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, el Gobierno de Sánchez utilizó la polémica para, en el colmo de la hipocresía, anunciar que iba a reformar el delito de ofensas religiosas «para garantizar la libertad de expresión». O sea, para seguir utilizando los medios públicos como plataforma de agravio a las creencias religiosas de una mayoría de la sociedad.

En cambio, en esta ocasión el presidente del Gobierno de España ha optado por defender a todos los católicos del mundo para criticar a Benjamin Netanyahu por la decisión de no dejar entrar al Patriarca Latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, en el Santo Sepulcro de Jerusalén ubicado al lado del Muro de las Lamentaciones. La Policía Nacional de Israel ha alegado razones de seguridad, debido a la guerra de Estados Unidos e Israel con la tiranía de los ayatolás de Irán.

Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos. Desde el Gobierno de España condenamos este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 29, 2026

Pedro Sánchez ha utilizado los ataques a Israel y al primer ministro Benjamin Netanyahu para elevar su perfil político. En este sentido, el propio ministro de la Diáspora, Amichai Chikli, ha criticado que Sánchez reivindicara en Jerusalén el Estado de Palestina pocas semanas después del 7 de octubre de 2023, tras la masacre de los terroristas de Hamás en el sur de Israel durante una teleconferencia este lunes pasado organizada por la Asociación de Prensa de Israel en Europa (Europe Israel Press Association, EIPA, en inglés) y la Asociación de Prensa Americana de Oriente Medio (America Middle East Press Association, AMEPA, en inglés).

Entonces, Amichai Chikli destacó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya puesto del lado del narcoterrorista de Venezuela Nicolás Maduro, la tiranía de los ayatolás de Irán y se haya aliado con los terroristas de Hamás de la Franja de Gaza y los terroristas de Hezbolá en Líbano: «Sánchez es un enemigo de Occidente e Israel, confiamos en el pueblo español», explicó a OKDIARIO entonces.

En esta ocasión, poco después del mensaje de Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Saar ha respondido en redes sociales en un mensaje escrito en español haciendo referencia directa a las palabras del presidente socialista.

Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, @sanchezcastejon no dijo nada.

Sánchez, que ni siquiera desea a los ciudadanos españoles «Feliz Navidad», nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel.

Israel está comprometido con… https://t.co/z6MLo0DKp9 pic.twitter.com/5fSux7Xywh — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 29, 2026

Los ayatolás de Irán financian los grupos terroristas de la zona para atacar Israel, como Hamás de la Franja de Gaza, Hezbolá de Líbano y los hutíes de Yemen. Todos estos grupos terroristas han felicitado desde el 7 de octubre de 2023, tras la masacre de Hamás a Israel, a Pedro Sánchez por sus ataques a la política de defensa de Israel. Los ayatolás proporcionan a los terroristas de Hamás financiación para construir los túneles de Gaza y cohetes, a Hezbolá misiles y a los hutíes entrenamiento.

Los ayatolás de la tiranía iraní han reivindicado la figura de Pedro Sánchez en diferentes ocasiones. El pasado domingo, anunciaron en sus agencias de noticias Mehr y Tasnim y en su TV en español HispanTV que habían colocado una pegatina con la cara de Sánchez en sus misiles lanzados contra Israel. En el mensaje que incluyeron en los misiles, los ayatolás parafrasearon las palabras que Pedro Sánchez pronunció el pasado viernes contra la operación conjunta de Israel y Estados Unidos: «Nos oponemos a esta guerra. Nos oponemos porque es ilegal. Carece de justificación y está causando graves daños: civiles, refugiados y consecuencias económicas que ya sufre el mundo entero, especialmente el Sur global», señaló entonces Pedro Sánchez.