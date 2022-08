La noche en la que tuvo lugar el atentado yihadista de las Ramblas, el 17 de agosto de 2017, Josep Lluís Trapero ofreció una rueda de prensa para informar sobre lo ocurrido en Barcelona. Una comparecencia plagada de errores, en la que el que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra compareció junto al ex consejero de Interior, Joaquim Forn.

Uno de los errores que cometió Trapero fue el de afirmar que en la explosión de Alcanar, un día antes del 17-A, no se hallaron pruebas que vincularan lo ocurrido con fines terroristas. Sin embargo, las autoridades hallaron restos de peróxido de acetona, un líquido explosivo más conocido como la madre de Satán. Asimismo, la juez que acudió a esta vivienda alertó de que las bombonas halladas podrían utilizarse en un atentado.

Durante la rueda de prensa, el ex mayor de los Mossos también llegó a asegurar que las autoridades no preveían que en las siguientes horas se produjeran nuevos ataques vinculados al de las Ramblas. Nada más lejos de la realidad: hacia las 01:00 horas Moussa Oukabir, Said Aalla, Omar Hichamy, El Hussain Abouyaaqoub y Mohamed Hichamy, condujeron un Audi A329 por el paseo marítimo de Cambrils con el objeto de arrollar a diversos peatones. En ese momento, chocaron contra un vehículo policial y abandonaron el coche armados con cuchillos, hachas y chalecos explosivos que resultaron ser falsos. En este nuevo ataque mataron a una persona y otras seis resultaron heridas. Finalmente, los cinco terroristas fueron abatidos por un mosso ex legionario.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, se pueden contemplar las meteduras de pata de Trapero al informar del atentado de Barcelona de agosto de 2017.