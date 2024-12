Montero exige apoyo ciego a Sánchez ante la declaración de Begoña Gómez: «Van a por él y su familia»

La vicepresidenta Primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha intervenido este domingo en un acto del PSOE junto al ministro de Transformación Digital y nuevo líder de los socialistas en Madrid, Óscar López. En un mitin de presentación para López cargado de ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Montero ha pedido al partido mostrar su «solidaridad fraternal» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque está «rodeado» en lo personal y lo familiar: «Van a por ti». Además, ha recalcado que las «denuncias falsas» del PP hacen que la política sea «inútil».

«Estamos aquí para dar una batalla en la que tenemos que salir ganadores, como en el Gobierno de España. Queremos mandarle un abrazo, una solidaridad fraternal de todo este partido. Estamos contigo, sabemos que quieren rodearte, en lo personal y en lo familiar, que van a por ti, porque representas lo mejor del progreso de España», ha señalado Montero ante el aplauso de los socialistas.

Así, justo en el domingo previo a la comparecencia el próximo miércoles de Begoña Gómez ante el juez, por tercera vez, la número dos del PSOE ha pedido a la militancia la confianza ciega en el líder socialista, a pesar de todos los casos de corrupción que afectan tanto a miembros del Gobierno como a su propia familia.

Ha denunciado Montero que el PP se ha lanzado a «una política de fango, bulos y mentiras en tabloides que luego van a los juzgados, para atacarnos personal y familiarmente. Para que no hagamos políticas de izquierdas».

«Creen que por cuna, por riqueza y por estatus, el poder les pertenece a ellos. Y siempre que el progreso gobierna, porque así lo ha decidido el voto sagrado de los ciudadanos, el PP se mete en el barro, el ruido, en la denuncia falsa y en deslegitimar las instituciones para hacer inútil la política. Lo hacen para generar desmovilización y desapego. Esto de son todos corruptos».

Montero ha asegurado que «en la Conferencia de Presidentes, donde los líderes autonómicos pueden debatir con el presidente del Gobierno sobre cómo avanzar, ellos aportaron nada. No aportaron nada, porque la derecha de este país no tiene proyecto».

Ha recordado, también, que en 2025 el Gobierno ha organizado un calendario de actividades para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. «Las mujeres madrileñas se echaron a la calle para defender a la República, y el año que viene vamos a homenajearlas», ha insistido.

Ataques a Ayuso

Con menciones a los «muertos de las residencias» y al «recorte de derechos a los niños», el PSOE se ha lanzado al ruedo político de la Comunidad de Madrid con Óscar López ya prácticamente coronado como candidato frente a Isabel Díaz Ayuso en 2027.

«Vamos a ganar en 2027 gracias a las mujeres y a la izquierda valiente, como valiente es Pedro Sánchez. Ha demostrado algo que no soporta la derecha, que la izquierda gobierna mucho mejor que la derecha», ha asegurado Óscar López.

«El truco de la derecha es tener participaciones del 80% en el barrio de Salamanca y el 40% en Alcorcón», ha indicado el ministro de Transformación Digital.

El guion del acto, en términos de discurso político, ha sido el mismo que el PSOE lleva desplegando en cada fracaso electoral de las últimas décadas: las «privatizaciones y el desguace de los servicios públicos» de los Gobiernos del PP.

«La derecha juega a destruir al rival, con bulos y mentiras. Lo llevan clarito, con nosotros no van a poder. Yo os garantizo que vamos a ganar», ha augurado. «No os despistéis, a lo nuestro. Os quiero ver contentos, la derecha no soporta vernos sonreír. En 2027 lo vamos a celebrar».