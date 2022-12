Moncloa plantea «ajustes técnicos» en la ley Montero que excarcela a violadores

El Gobierno de Pedro Sánchez se abre a hacer «ajustes técnicos» en la polémica ley del sólo sí es sí, que rebaja la pena y excarcela a violadores. Así lo han trasladado fuentes de Moncloa en los habituales corrillos del Día de la Constitución, que en este edición han vuelto al Salón de Pasos Perdidos del Congreso tras los años de pandemia.

Desde el Ejecutivo avanzan que siguen a la espera de analizar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Arandina, tras conocerse el fallo hace una semana. El Alto Tribunal avaló reducir las penas de agresores sexuales cuando así lo permita la ley de Libertad Sexual (también conocida como ley Montero o ley del sólo sí es sí), instando a analizar caso por caso.

Si bien desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero se han mostrado contrarios en las últimas semanas a rectificar esta ley en dicho aspecto, Moncloa ya se plantea la posibilidad de acometer algún «retoque técnico». Pese a ello, tales fuentes gubernamentales recalcan que la ley de Libertad Sexual, que fue aprobada por todo el Consejo de Ministros, es una «ley buena» desde el punto de visto político.

En los dos meses que lleva esta norma en vigor, se han beneficiado ya medio centenar de agresores sexuales, con más de una decena de excarcelados. Una cifra que puede aumentar pues todavía hay casos de revisión de penas pendientes de resolver en las distintas Audiencias provinciales.

De este modo, el Gobierno de Sánchez ha pasado de decir que hay que esperar a conocer la resolución del Supremo para «unificar doctrina», a plantear ya posibles «ajustes técnicos» una vez tenga conocimiento de la letra pequeña de la sentencia del caso Arandina.

«Una barbaridad»

Entre tanto, el Partido Popular viene exigiendo al Ejecutivo que «pare esta barbaridad» lo antes posible. «Hay que ser inmoral para mantener a toda costa una ley que desprotege a las mujeres y protege a los violadores; hay que salir de este error tan dramático cuanto antes», manifestó este lunes el cooordinador general del PP, Elías Bendodo, tras la reunión del Comité de Dirección de los populares.

Además, el número tres de Génova ofreció la «mano tendida» del PP para «rectificar» esta ley y recomendó a Sánchez que, si no quiere escuchar el clamor de la calle, atienda a «sus mayores», en alusión a las palabras de Felipe González la semana pasada. El ex presidente socialista del Gobierno declaró que «la ley está mal hecha». «No es un defecto de jueces a los que llaman machistas, es un defecto de fabricación», señaló en una entrevista en Espejo Público de Antena 3. «Lo que hay es una factura muy defectuosa de la ley. Tendrían que haberla rectificado inmediatamente. ¿Por qué no rectifican?», se preguntó.