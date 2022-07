Moncloa deja en tierra a un redactor de OKDIARIO por criticar a Sánchez: «Tú al avión no subes»

La verdad es un bien público indispensable y, por esa razón, el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez pretende ocultarla, manipularla y amordazarla. Bajo esta concepción orwelliana de la información, Moncloa ha denegado la autorización a un redactor de OKDIARIO para viajar en el Airbus 310 del Ejército del Aire que llevará a Sánchez de gira por los Balcanes, pese a que este medio había cumplimentado la acreditación en tiempo y forma. El viaje incluirá Belgrado (Serbia), Sarajevo y Mostar (Bosnia y Herzegovina), Podgorica (Montenegro), Skopje (Macedonia del Norte) y Tirana (Albania). Una agenda que OKDIARIO no podrá cubrir por el sectarismo del Gobierno.

«Tú al avión no subes», fue la respuesta de la Secretaría de Estado de Comunicación que dirige el ex PSC, Francesc Vallés, y de la encargada del área internacional, Carmen Pérez. Y no será por falta de espacio ya que el avión cuenta con 80 plazas para invitados. La frase condensa el sectarismo y la animadversión que tiene el Gobierno de Sánchez por un medio crítico con el poder como OKDIARIO. Lo sorprendente es que mientras Moncloa dejaba en tierra a OKDIARIO, convocaba a través de llamadas telefónicas a otros medios considerados afines al Ejecutivo como El Confidencial, El Independiente, TVE, EFE o elDiario.es.

Esta es la cuarta vez que Moncloa impide a OKDIARIO viajar para cubrir un viaje oficial del presidente al exterior. En marzo pasado, eligió a más de 20 periodistas, incluyendo cámaras y productores de TV, para ir a Letonia a cargo del Gobierno, y cubrir la visita de Sánchez a las tropas españolas allí desplazadas. Al igual que ahora, todos ellos fueron elegidos a dedo por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación, sin tan siquiera informar al resto de medios la posibilidad de hacer este viaje que contó con una rueda de prensa conjunta de Sánchez, con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Rodearse de periodistas afines forma parte del manual de estilo del Gobierno. Hay que recordar que esta discriminación ya ocurrió en otros dos viajes anteriores, a Rabat y Dubái, en los que el Gobierno decidió trasladar a sus comunicadores afines para garantizar su presencia y facilitar el desplazamiento a lugares con malas combinaciones en avión regular. Y en enero pasado, varios medios de comunicación, entre ellos OKDIARIO, fueron vetados de un contacto informativo con varios altos cargos para explicar el funcionamiento de los fondos europeos. Los colaboradores de Sánchez llamaron personalmente a los que les interesaban que acudieran, evitando así una convocatoria pública como es habitual y perceptiva.

De esta forma, el Gobierno impide acceder a OKDIARIO a su rueda de prensa e incluso a las tradicionales conversaciones informales que mantiene Sánchez con los periodistas y que se producen en estos desplazamientos para nutrir de información a los medios. No vaya a ocurrir que al presidente le pregunten por los escándalos del caso Playbol, los negocios del marido de Nadia Calviño o si indultará a los condenados del caso ERE.