Monasterio ante una sede de Podemos cerrada: «Es la una y media y aquí no hay nadie trabajando»

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, se ha llevado una sorpresa cuando ha acudido a visitar el madrileño barrio del Pilar. Se ha acercado a una sede de Podemos para poder hablar con los trabajadores de la formación morada, pero se la ha encontrado cerrada. Monasterio acudió en horario laboral, concretamente a la una y media de la tarde. «¿Estos abren a alguna hora? es la una y media de la tarde y aquí no hay nadie», ha criticado la líder madrileña.

Al ver que la sede seguía sin abrir y que nadie de Podemos acudía al local, la presidenta regional de Vox ha comenzado a preguntar a algunos vecinos si esta situación es habitual. «Hemos preguntado si alguien sabía a qué hora abría la sede de Podemos pero nadie nos contesta», ha dicho Monasterio a una vecina. «Ese local siempre está cerrado. No tiene vida», ha respondido.

Otros residentes cercanos a la sede podemita también se han parado a hablar con la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid a la que han informado de que el local «no abre casi nunca». «Lo de trabajar como que no», ha apuntado Monasterio a la vez que los vecinos le respondían que «de trabajar nada».

Este vídeo de @monasterioR en una sede de Podemos preguntando a los vecinos del barrio a qué hora abre🤣🤣 «No aparecen por aquí a trabajar» pic.twitter.com/YAgePNBYa2 — Nuria Castro Martín (@VeganMan12) April 13, 2023

Este tipo de actos está definiendo la precampaña de Vox, que ha dado la orden a todos sus cargos de hacer calle y ganar en visibilidad. Este vídeo de Monasterio ante una sede de Podemos se une al de su visita al bar donde agredieron a unos cubanos y al enfrentamiento de Ortega Smith con un okupa. Todos ellos vídeos virales de carácter electoralista que están marcando este periodo previo a las elecciones municipales y que tratan de situar al partido verde en el foco mediático a diario.

En este sentido, OKDIARIO ha publicado que la intención que tiene la formación conservadora no es otra que retomar su lado más combativo para tener un mayor protagonismo tanto en la calle como en las redes sociales. Ahora bien, la estrategia de hacerse notar no es nueva. La formación conservadora optó antes de las navidades por presentar una moción de censura, y antes de eso una querella contra Pedro Sánchez, que finalmente fue inadmitida por el Tribunal Supremo, para no perder su estatus de partido aguerrido en la oposición.