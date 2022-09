Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, pide a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que emule al gobernador de Florida Ron DeSantis y envíe a las comunidades del PSOE a los inmigrantes ilegales de Madrid. DeSantis ha mandado, esta semana, en aviones a decenas inmigrantes ilegales a estados como Massachussets o la lujosa isla de Martha’s Vineyard para protestar por la “inacción” del presidente Joe Biden contra la inmigración ilegal.

En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Rocío Monasterio pide a Ayuso “que sea valiente como el gobernador de Florida y mande toda la inmigración ilegal de Madrid a las comunidades autónomas del PSOE, como Barbón en Asturias, que defienden la inmigración ilegal, que defienden que no hay fronteras y que la inmigración ilegal no hay que controlarla”. Para la portavoz de Vox, “es brutal el incremento de la inseguridad que hemos tenido en las calles de Madrid”. Dice Rocío Monasterio que “Ayuso se puso muy nerviosa y nos dijo que los chicos de las bandas son tan españoles como Abascal. Ahora nos debería dar la razón. Hay que dar un mensaje muy claro con la inmigración ilegal y claro que la inseguridad tiene que ver también con la inmigración ilegal”.

Rocío Monasterio se pregunta cómo manejar el fenómeno, si no, de la inmigración ilegal y pide a Ayuso que sea sensible a la discriminación que hay, en su opinión, respecto a los ciudadanos que respetan las leyes incluidos los inmigrantes que vienen legalmente: “El madrileño que llama a la sanidad pública y le dicen que no le atienden hasta dentro de nueve meses se enfada y con razón. Porque estamos atendiendo a un montón de gente que es inmigración ilegal que está en la cola con los mismos derechos que alguien que ha pagado los impuestos y está cumpliendo con todo o que un inmigrante legal que ha hecho todos sus papeles y lo ha hecho todo bien”. “¿Por qué le damos los mismos derechos?”, se pregunta.

Ayuso: aborto e impuestos

Rocío Monasterio cree que se banaliza el aborto y que declaraciones como las de la presidenta madrileña ayudan a ello: “Yo entendí que defiende que una niña de 16 años aborte sin el permiso de sus padres. Eso es lo que dijo. Y yo no estoy de acuerdo. Yo defiendo la vida y la patria potestad de los padres. No creo que una niña de 16 años tenga que pedir autorización a sus padres para ir con el colegio al Museo del Prado y, sin embargo, pueda ir a abortar sola. Hay que defender la vida y la vida no se defiende con mensajes como el de Ayuso”.

Rocío Monasterio lamenta el trato de la presidenta madrileña a Vox: “En el debate sobre el estado de la región nos ignoró. Ni nos contestó”. Cree que “el rifirrafe entre políticos no resuelve nada” y que es el momento de “bajar impuestos, resolver a las familias los precios de luz y gas este invierno, cómo compensamos la inflación, apoyar la natalidad…”. E insiste en una prioridad económica: el Plan de Compensación de Autónomos que el PP de Madrid le ha rechazado: “Hay que apoyar a los que ya son autónomos para que no dejen de serlo porque están ahogados y no sólo, como ha anunciado Ayuso, a los que serán nuevos el año que viene”.

El gobierno Ayuso repite que en Madrid se bajan los impuestos, pero Rocío Monasterio no lo tiene tan claro y denuncia: “Ayuso ha subido los impuestos 240 euros de media a los madrileños este mes de junio por no indexarlo a la inflación. Va a beneficiarse de casi 3.000 millones de euros de la sobre recaudación de impuestos de Sánchez”.

Rocío Monasterio apoya la idea planteada por Juan Lobato, y bien considerada por Ayuso, de abrir los colegios once meses al año para ayudar a las madres y a las familias en verano mientras trabajan, pero pide que se lo apliquen en primer lugar los diputados de la Asamblea: “No es posible que en enero y en julio, la Asamblea esté cerrada. Tenemos que ser como el resto de la gente”. Y reitera que 136 diputados para Madrid son muchos “pero el PP y el PSOE no están por la labor de rebajarlos”. El compromiso del PP con Vox para impulsar esa reducción quedará en papel mojado en esta legislatura.

Ayuso, sin Vox, como Feijóo

Rocío Monasterio cree que “Ayuso sin Vox haría las políticas de Feijóo de no decir nada, de no atreverse con nada, de no defender nada”. Por eso, cree que “una mayoría absoluta del PP en mayo debilitaría a Madrid como región”. Dice que “ha sido Vox, empujándola, quien ha conseguido que Ayuso sea valiente estos años”.

Este domingo, Santiago Abascal estará en Barcelona en la manifestación en defensa del español en las escuelas catalanas. Alberto Núñez Feijóo envía a Cuca Gamarra. No va él. Denuncia Rocío Monasterio que “Feijóo se equivoca con esta política de apaciguamiento en Cataluña” y afirma: “Su política lingüística en Galicia fue peor que la de Cataluña”.