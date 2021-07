El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha incendiado a la opinión pública tras recomendar a los españoles reducir el consumo de carne porque «perjudica a nuestra salud individual y a nuestro planeta». Ante tal ataque a la industria ganadera, el que el ministro de Agricultura ha dado la cara para censurar las palabras de su compañero y mandar un mensaje de tranquilidad.

Luis Planas ha sido rotundo: «Esa campaña es tan errónea como la de la ‘azúcar mata’». El ministro, al contrario que Garzón, no quiere tutelar a los españoles y confía en el buen criterio de la sociedad: «Los ciudadanos son gente muy inteligente y los ciudadanos saben perfectamente lo que tienen que hacer».

Las palabras de Garzón han creado un profundo malestar entre la industria ganadera, que temen que sus palabras tengan consecuencias directas en sus negocios. «Los políticos no tenemos que crear problemas, tenemos que resolverlos. No tenemos que crear inquietud, tenemos que crear seguridad y tranquilidad al conjunto de los ciudadanos diciendo la verdad en voz alta. Pero decir la verdad en voz alta no significa entrar en polémicas que no van a ningún lugar , ha defendido Luis Planas.

«Este debate no es un debate español, está en Europa y en el mundo, pero las cosas hay que hacerlas con acompañamiento y diálogo y el propio sector ganadero se ha visto muy sorprendido. Yo les entiendo y me coloco en su lugar porque ¿cómo alguien que hace un trabajo perfectamente legal y legítimo, que es positivo para el conjunto de la sociedad, se encuentra señalado con el dedo? Me parece absolutamente fuera de lugar», ha destacado.

La industria ganadera estalla

Nada más conocer los ataques de Garzón contra la ganadería y sus recomendaciones sobre la carne, las asociaciones profesionales cárnicas de España lanzaron un comunicado para expresar su «estupor» ante la última ocurrencia del ministro.

«Queremos manifestarle el estupor de los cientos de miles de ganaderos, empresas, trabajadores y técnicos de toda España vinculados a los sectores ganaderos y cárnicos a los que representamos, ante la campaña suscrita por usted mismo y el Ministerio del que es titular, en la cual difama al conjunto del sector ganadero-cárnico», han indicado las seis asociaciones firmantes de una carta abierta remitida al ministro.

La misiva está suscrita por las asociaciones profesionales del cerdo ibérico (Asici), de carne avícola (Avianza), del sector cunícula (Intercun), del sector ovino y caprino (Interovic), del sector porcino de capa blanca (Interporc) y de la carne de vacuno (Provacuno).

Las asociaciones consideran «preocupante» que el ministro «enarbole una serie de afirmaciones erróneas o desenfocadas (…) tratando de crear una confrontación artificial» con el sector. Los representantes de los sectores cárnicos han defendido que su sector genera más de 2,5 millones de empleos en España y genera casi 9.000 millones de euros de exportaciones.