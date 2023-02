El ministro Bolaños se reúne en secreto con Aragonés en Barcelona para «tratar la agenda catalana»

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se citó este jueves en secreto con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, con un objetivo fundamental: «Tratar la agenda catalana». Una reunión discreta en la que, según ha podido saber OKDIARIO, hablaron de las relaciones entre el PSOE y ERC – fundamentales en este último tramo de la legislatura- o la fracasada reforma del código penal que no está beneficiando a los líderes separatistas como esperaba Pedro Sánchez.

La cita, explican fuentes del Palau de la Generalitat a este periódico, se celebró a petición del Palacio de La Moncloa. Aunque la enmarcan como «un encuentro privado» entre el presidente y la mano derecha del jefe del Ejecutivo. No es la primera vez que el Gobierno y el Govern se ven en secreto. Hace unos años OKDIARIO cazó a la ex vicepresidenta Carmen Calvo saliendo en coche del garaje del despacho que entonces ocupaba Aragonés como número dos de Quim Torra. Se había reunido con el hoy jefe del gobierno regional, en aquel momento vicepresidente, y con la ex consejera de la Presidencia, Elsa Artadi.

En pleno choque entre los dos socios de coalición, y con Podemos intentando amarrar en corto a ERC y Bildu para presionar al PSOE, los de Sánchez tratan de agasajar a los partidos que apoyaron la investidura del líder socialista para asegurarse varias leyes en tramitación y un eventual apoyo a otra posible investidura que por ahora ERC descarta. Principalmente por eso, y bajo el pretexto de «la agenda catalana» -que no es más que las cesiones del Gobierno de Sánchez a los separatistas, Bolaños se vio con Aragonés para prometerle más.

El que le prometió, por eso, es la gran incógnita de la mañana de este viernes. Una vez ambas partes han confirmado la reunión que aparentemente era secreta y que no constaba en la agenda institucional de ninguno de los dos líderes políticos. Fuentes de ERC explican a OKDIARIO que Aragonés ha aprovechado la charla para «trasladar sus posiciones» y reclamar que se reúna ya la mesa de negociación del referéndum. Ambos partidos, cuando acordaron este foro a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez, se propusieron que la mesa diera sus frutos a finales de este 2023. Sobre la mesa, y tal como habría trasladado Bolaños a Aragonés en la reunión de ayer -aunque Moncloa lo desmiente-, una propuesta de reforma del Estatut inminente que dé cobertura a un referéndum.