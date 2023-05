El Ministerio de Bolaños califica como víctimas de la Guerra Civil a 4 de los cabecillas de Paracuellos

La página web del Ministerio de Presidencia dedicada a las fosas y personas desaparecidas en la Guerra Civil y el franquismo reconoce como «víctimas» a centenares de chequistas implicados en terribles crímenes. Entre ellos, varios responsables de las matanzas de Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y Aravaca, el tren de Jaén o las propias checas. Por el contrario, no incluye los nombres de las víctimas de estas masacres.

El Ministerio que dirige Bolaños ofrece un buscador de víctimas. El ciudadano que consulte el listado se encontrará con la sorpresa de que no aparece como víctima el célebre dramaturgo Pedro Muñoz Seca, fusilado en Paracuellos en noviembre de 1936, pero sí se reconoce como «víctima» a uno de los organizadores de esas masacres, Federico Manzano Cobantes, jefe de las llamadas milicias de retaguardia que intervinieron en el traslado y ejecución de los presos de las cárceles madrileñas. También incluyen a Eloy de la Figuera, al que se relaciona con las sacas de presos de San Antón y Ventas, así como las matanzas de Paracuellos; Felipe García-Redondo, considerado jefe de los piquetes de ejecución de Paracuellos y Ramón Torrecilla Guijarro, comunista y policía de profesión, al que se le atribuyó la supervisión de la operación de traslado y ejecución de más de 3.000 presos en Paracuellos.

Podría pensarse que Bolaños no incluye en su buscador a los miles de personas contrarias al Frente Popular que fueron asesinadas en Madrid, porque se conoce la ubicación de las fosas, al contrario que sucede con las de sus verdugos, fusilados en el cementerio de la Almudena y cuyo lugar de inhumación no se conserva. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. Hay fosas cuya ubicación se conoce y, sin embargo, sí que se citan los nombres. Esto sucede con los restos de fosas trasladados al Valle de los Caídos. Pese a ello, el buscador de Bolaños incluye a las víctimas como «personas desaparecidas» aun sabiendo que están en Cuelgamuros.

Víctimas

Por el contrario, no hay ni rastro de los miles de víctimas de Paracuellos del Jarama. Entre ellos: Pedro Muñoz Seca, el ex ministro Federico Salmón, o Francisco Buero García, padre del dramaturgo Buero Vallejo. Tampoco aparecen en la web de Bolaños las personas asesinadas en las checas, pero sí el de las personas vinculadas con sus asesinatos, como sucede con los verdugos de Paracuellos.

También están en la web del Gobierno, como destacan fuentes consultadas por OKDIARIO, los nombres de Álvaro Marasa Barasa, implicado en las sacas de presos de la cárcel de Ventas; Manuel Rascón Ramírez, consejero de la Dirección General de Seguridad; Victoriano Sánchez Medina, de la checa de Ventas, que intervino en las masacres; Pablo Andújar García, de la UGT, también relacionado con las expediciones de presos; Atanasio Gutiérrez Álvarez, vinculado a las sacas de Porlier y Ventas.

Aravaca

La base de datos de Bolaños incluye también los implicados en la matanza del cementerio de Aravaca, aunque no enumera las víctimas, sacadas de la cárcel de Ventas y la Modelo en octubre y noviembre de 1936. Dan a entender que están localizadas en las fosas que se conservan en el propio cementerio, como es el caso de Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos.

Entre los victimarios recordados como «víctimas» figuran Francisco Romero Sánchez, conductor de la checa de Fomento; Francisco Albert Reigada; Segundo López García; o Miguel Pérez Fernández, de la UGT. También es recordado Maximino de Frutos Llorente, enterrador del cementerio, que alardeó de rematar a golpes de pala a 80 víctimas.

Tren de Vallecas

Algo similar ocurre con la matanza del tren de Vallecas de agosto de 1936, que está en la web. El tren, con 240 presos procedentes de Jaén y Córdoba, fue asaltado antes de llegar a su destino y fueron fusiladas 191 personas que viajaban a bordo, entre ellos el Obispo de Jaén, monseñor Manuel Basulto, y su hermana.

Algunos de los considerados responsables del «tren de la muerte» son recordados paradójicamente como «víctimas» en la web. Se trata de Julián García de la Cruz, miembro del comité de Vallecas; o Julián Martínez Gómez, jefe de milicias de Vallecas y socialista. También alguno de sus ejecutores, como el apodado ‘mataobispos’, Julián Sevilla Sáez; o Tomasa Velilla Hernández, que disparó contra la hermana del obispo. Así mismo figuran otros nombres como Marcelo Hernández Sáez, jefe de los piquetes de ejecución; Lorenzo Aranzana Arroyo o Alfonso de la Hoz Martín.

Checas

Las últimas investigaciones sobre las checas de Madrid, las cárceles izquierdistas donde se ejecutaba sin control, contabilizan un total de 345 en la capital, de las que 120 no estaban inventariadas en la Causa General. Había cuatro checas por kilómetro cuadrado.

La checa anarquista del Cinema Europa, en Bravo Murillo, dirigida por el delincuente común Felipe Sandoval fue una de las más crueles. Participó en el asalto a la Cárcel Modelo de agosto de 1936, en el que fueron asesinados destacados presos políticos como Melquíades Álvarez o José Martínez Velasco. Tal como desvela OKDIARIO, en la página de Presidencia son citados como víctimas Brígido y Juan Gómez Barba, señalados por el propio Sandoval como sus acompañantes en el asesinato de un matrimonio de Retiro en la carretera de Fuencarral. También, entre otros muchos chequistas, aparece Antonio Prieto Blázquez, ligado al asesinato del bibliotecario Florián Ruiz Egea.

En la web de Presidencia figuran también como «víctimas» la temible «Escuadrilla del Amanecer», la checa de Bellas Artes-Fomento, la checa de Agapito García Atadell, la checa de Ferraz, la checa de Marqués de Riscal, «los cinco diablos rojos» de Vallecas, «los linces de la República», entre otros.