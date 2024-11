Militares de tropa: «Esto es un escenario de guerra, el despliegue es insuficiente en Valencia»

Marco Antonio Gómez es cabo primero del Ejército de Tierra y presidente de la Asociación de Tropas y Marinería Española. En una entrevista con OKDIARIO, Gómez lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez no esté actuando con más rapidez desplegando a más militares, en vez de los 500 que ha enviado hasta ahora para ayudar a los afectados por la Dana en la Comunidad Valenciana. «No hay que poner cifras de militares, hay que poner medios. Aquello es como una zona de guerra y allí debemos estar», afirma.

PREGUNTA.-Habéis mandado numerosas notas al Ministerio de Defensa porque consideráis que el refuerzo de 500 militares no es suficiente. ¿Qué pedís en esos escritos?

RESPUESTA.- Lo que solicitamos al Ministerio de Defensa y al Gobierno es que no nos fijemos en cifras. Necesitamos que manden los militares que sean necesarios. Pensamos claramente que es una cifra exigua. Solamente en la zona de Valencia hay más de 5.000 militares y en las unidades satélites que hay alrededor de Valencia podemos llegar hasta 10.000 militares. Con esa cantidad de personal y material podemos ayudar a despejar carreteras, material pesado, maquinaria, dar agua potable, todo se puede llevar perfectamente y actuar en tiempo y forma. Tenemos infinidad de quejas de gente que nos pregunta dónde estamos y nosotros hemos pedido al Gobierno que nos mande.

P.- Defensa anunció que ayer que iba a mandar al Ejército a partir de las 08:00 de hoy, cuando ya era necesario que ayer.

R.-Pues la verdad que eso es lo que más nos asombra, porque la máxima del Ejército, y nos lo remiten machaconamente, es que somos militares 365 días al año durante 24 horas. Entonces no entendemos por qué ponen un horario. El Ejército y los militares estamos preparados.

P.-¿Por qué crees que el Gobierno no está enviando a más militares cuando claramente no se da abasto? Incluso hay personas que se están desplazando andando 10 km a pie hasta las zonas afectadas.

R.- Tampoco lo entendemos. Tenemos personas que han tenido que ir andando desde Valencia a llevar insulina a sus familiares porque su vida corría peligro. Para todo eso estamos los militares, para poder llevar medicinas, mantas, alimento. Tenemos almacenes logísticos llenos de cajas de previsión que son la comida que nosotros comemos, agua potable, maquinaria pesada que ayudaría a despejar en pocas horas una calle llena de vehículos. No puede ser que despleguemos en zona de operación en otros países y en nuestro propio país tengamos que estar poniéndonos hora.

P.- «El pueblo salva al pueblo» es el lema que más se está escuchando estos días. Son los propios ciudadanos los que se están movilizando para ayudar. Si vosotros hacéis lo mismo y vais como civiles a ayudar, ¿Podéis ser expedientados?

R.-Nosotros le decimos a nuestros compañeros que hay que obedecer las órdenes, pero evidentemente entendemos perfectamente la rabia, la impotencia, el ver cómo yo como militar, siendo de Valencia, pues me correría la sangre diciendo yo voy a salir a ayudar a mis vecinos y claro que saldría a ayudar a mi vecino aunque me jugase un arresto o me jugase lo que fuese. Otra cosa es que hablemos de organizarse. Yo si estuviese al lado de mi vecino y veo que se está ahogando, no voy a decir que no lo ayudo. Evidentemente eso entra en la lógica humana y en el ADN que llevamos los militares de servir a los ciudadanos.

P.-¿Y qué os trasladan los compañeros que sí han podido ir a a Valencia?

R.- Pues nos trasladan muchísima frustración, mucha rabia, mucha impotencia. Nosotros estamos colapsados de mensajes, de vídeos, de llamadas diciendo que, por favor, vayan más militares. Nuestros propios compañeros no dan abasto. Hay que entender una cosa. No sólo es la UME, nuestros compañeros de la UME están haciendo un trabajo espectacular, como siempre, pero es que tenemos al Ejército. Nuestros compañeros de la UME están desgastados, nos llegan testimonios increíbles de no comer, de no dormir, entonces necesitan también que le ayudemos.

P.-Imagino que os dicen también que la realidad es mucho peor de lo que vemos en los vídeos o en las redes sociales.

R.- Lo están calificando como una zona de guerra, con lo cual ahí tenemos que estar. El ver a nuestros compatriotas deambulando por la calle buscando una botella de agua. Buscando comida. Hasta en la seguridad. Tenemos policía militar que puede ayudar a preservar los comercios que están siendo asaltados junto a la policía, la Guardia Civil, que están desbordados. Nos formaron como agentes de seguridad en 24 horas ¿y aquí no somos capaces de llevar al Ejército a donde haga falta? No lo entendemos.

P.-Se han enviado 500 militares pero sois más de 120.000 en toda España. ¿Crees que la ministra de Defensa va a cambiar de opinión?

R.- Nosotros lo deseamos. Poner cifras creemos que es un error. No hay que poner cifras, hay que poner medios hasta que el último ciudadano esté protegido, esté atendido, tenga dónde comer, tenga una manta, tenga un techo y sobre todo, ayudar a encontrar a los familiares y a los desaparecidos.