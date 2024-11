Mazón releva a la consejera que despreció a las víctimas por Marián Cano, como adelantó OKDIARIO

Cano es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un postgrado en Dirección Comercial y Marketing de la ESIC y actualmente es la presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) desde 2015. Además, ha formado parte de la lista con que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha concurrido a las recientes Elecciones Europeas. En concreto, en el puesto número 26. También, ocupó en su día un puesto destacado en la oficina del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en Nueva York.

La sustitución se lleva a cabo dentro de los cambios anunciados por el president de la Generalitat para afrontar la reconstrucción tras la DANA del pasado 29 de octubre y reforzar la prevención ante catástrofes. Nuria Montes fue cuestionada por sus declaraciones en relación a la morgue en Feria Valencia. «Aquí no se van a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares», apostilló la ya ex dirigente, que tuvo que salir a pedir disculpas poco después de estas afirmaciones. Tras estas desafortunadas declaraciones que le valieron críticas constantes, el presidente valenciano ha prescindido de ella, en el que ha sido su primer cese en el Consell desde la crisis climática.