La socialista Armengol subvencionará el cine en catalán para continuar con el adoctrinamiento en Baleares

'Cinemacat' es el proyecto cultural subvencionado por el gobierno de Francina Armengol que consiste en la proyección de películas dobladas o subtituladas en catalán. Esta iniciativa está organizada por la Obra Cultural Balear (OCB), filial de la catalana Òmnium Cultural y que recibe subvenciones de los Ejecutivos de Cataluña y de Baleares.

La presidenta del Govern de las Islas Baleares, la socialista Francina Armengol, ha dado un nuevo paso en la catalanización de la región: subvencionar la proyección de películas en catalán o subtituladas en este idioma.

Se trata de ‘Cinemacat’, un proyecto compartido con Obra Cultural Balear (OCB), filial de la catalana Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, en la cárcel por su participación en el golpe del 1-O. El objetivo del nuevo proyecto es el de “normalizar la lengua catalana en las exhibiciones de cine en las Islas Baleares”.

“Este proyecto piloto pretende ser el embrión de una futura programación estable de cine en catalán, en primer término en Palma y, posteriormente, hacerla extensible a otras localidades de las Islas Baleares”, se afirma en su web oficial. La iniciativa se pondrá en marcha este jueves 10 de enero y el visionado de las películas será en CineCiutat, la sala de cine que se encuentra en Palma de Mallorca.

Cada jueves se proyectará una película doblada al catalán o subtitulada en este idioma. La entrada es de 6 euros por persona y por cada sesión. ‘Cinemacat’ comienza este jueves con la proyección subtitulada al catalán de ‘Wonder Wheel’, la película de 2017 escrita y dirigida por el director estadounidense Woody Allen.

Francina Armengol (PSOE) gobierna en Baleares en coalición con sus socios de Gobierno: los independentistas de Més y Podemos. Francesca Tur (Més) es la consejera de Cultura, Participación y Deportes. Una de las partidas presupuestarias de su Consejería es la “Planificación y normalización de la lengua catalana”. En 2018 se dedicó a este apartado un presupuesto de 3.369.578 euros, de los que se gastó un total de 536.684. En el proyecto de 2019 tienen presupuestado un total de 3.059.894 euros.

Los promotores de esta iniciativa son la Obra Cultural Balear (OCB), la sala de cines CineCiutat y la Consejería de Cultura, Participación y Deportes del Gobierno de Baleares. Este miércoles ‘Cinemacat’ fue presentada oficialmente por la consejera de Cultura, Participación y Deportes, Francesca Tur , acompañada de la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà , por parte de la Obra Cultural Balear, el miembro de la Junta Antoni Llabrés y el presidente Josep de Luis , y el presidente de CineCiutat, Javier Pachón.

A pesar de que la entrada para ‘Cinemacat’ es de 6 euros, los socios de la OCB y de CineCiutat tendrán un precio reducido de 3 euros. Otros que se beneficiarán de descuentos serán los miembros de la comunidad universitaria de la región, los poseedores del Carnet Joven de las Islas Baleares y los suscriptores de los medios de Ultima Hora y los socios de Onda Mediterráneo (dBalears y radio Onda Mediterráneo).

La ‘Òmnium balear’

La Obra Cultural Balear es una entidad independentista que está vinculada a otras asociaciones secesionistas como a Òmnium Cultural en Cataluña y a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) en la Comunidad Valenciana. La OCB fue fundada en 1962 con el objetivo de “promover la lengua y la cultura propia y defender el derecho de las Islas Baleares al pleno autogobierno”.

Esta entidad separatista ha recibido, al igual que sus dos ‘hermanas’, subvencionada por parte del Govern de Cataluña. La OCB recibió 60.000 euros en subvenciones en el 2017, durante la etapa en la que estuvo el ahora prófugo en Bélgica Carles Puigdemont. Francina Armengol también la tiene en su lista de entidades que riega con dinero público: unos de los importes que recibió en 2017 fue de 30.132,84 euros. Antes, ya había recibido 20.000 euros destinados a “actuaciones de fomento del uso de la lengua catalana en las Islas Baleares”.

El 18 de diciembre de 2017, La Obra Cultural Balear decidió premiar con el galardón Gabriel Alomar, que concede todos los años por esas fechas, al ex presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al ex presidente de la ANC y actual diputado en el Parlament, Jordi Sànchez. La entidad separatista premió a los ‘Jordis’ por “abrir el catalanismo a todas las luchas sociales”.

Este premio trató de reconocer a ambos ex dirigentes por “organizar ejemplarmente las mayores movilizaciones populares a favor del derecho a decidir del Principado de Cataluña y del resto de pueblos con pacifismo y no violencia como modelo irrenunciable de actuación“. Los ‘Jordis’ se encuentran en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017 por un presunto delito de sedición en la causa del 1-O.