Una edil podemita de Zaragoza y su asesora se crean plazas de funcionarias para salir colocadas

Dos altos cargos de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza parecen dispuestos a batir el récord mundial de ‘puertas giratorias’. Han decidido que más vale aprovechar el tiempo que queda hasta las elecciones no vaya a resultar que no renuevan sus puestos políticos y, sin dudarlo, han encontrado la solución: que su propio Ayuntamiento convoque unas plazas de funcionario y que ellos se presenten para garantizarse una colocación y un sueldo antes de finalizar el mandato.

Una de las previsoras políticas ha sido directamente la concejal de Zaragoza en Común (ZEC) Arantza Gracia, que se ha presentado al proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza que esta misma fuerza comanda con el alcalde Pedro Santisteve. El objetivo de esa convocatoria es crear una bolsa de empleo de técnico medio sociocultural. La edil Gracia forma parte, de este modo, del gobierno municipal que ha diseñado y lanzado la convocatoria de plazas públicas y, por el momento, ella ya ha sido admitida en la lista provisional hecha pública el pasado día 19 de noviembre.

Arantza Gracia, sin embargo, no ve ningún problema -ni legal, ni ético- en esta decisión. Según las explicaciones realizadas en el Ayuntamiento, no existe ningún tipo de conflicto de intereses. La petición de explicaciones por parte de PP, sin embargo, ha llevado ya a la podemita a asegurar que si el examen se organiza mientras ella sigue siendo concejala, no se presentará. Ella es la responsable del área de Educación e Inclusión. Y las plazas en cuestión son para puestos de técnico medio sociocultural.

Su asesora directa, admitida

Pero no es la única persona que ha visto en estas plazas una oportunidad única de acabar el mandato política con un puesto de trabajo público. También se ha presentado y ha sido admitida la asesora directa de la edil citada, Margarita Deyá.

Las bases del proceso selectivo se hicieron públicas desde la Oficina de Recursos Humanos del área de Servicios Públicos y Personal. Una cartera que dirige el compañero de partido de la edil, el concejal Alberto Cubero. Y Cubero es compañero de Gracia en el gobierno municipal y también en el Partido Comunista de Aragón.

Y si la convocatoria de las plazas es llamativa, más aún es el temario que entrará en el examen: asuntos de Igualdad, de Juventud y de Educación desbordan el temario a estudiar, conceptos que, casualmente, son los que quedan dentro de las competencias de Gracia y Deyá.