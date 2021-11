Periodista y autora de Los Borbones y el sexo. Marta Cibelina es traviesa. Dice, pero no dice, y eso, la verdad, resulta muy divertido. Pero, claro, es que ha elegido un tema picarón que le interesa a casi todo el mundo: el sexo y la Monarquía. Con respecto a Juan Carlos I, Cibelina relata que “es un hombre que está muy bien dotado, por lo visto. Ahí te lo dejo. Además, eso no se desgasta, me entiendes, no es como los huesos y las articulaciones. Cuanto más practicas, más habilidad tienes”.

La periodista hace un repaso por la relación que los Borbones, desde Felipe V hasta Felipe VI, han tenido con los placeres de la cama. Isabel II y sus numerosos amantes, el encanto –quizá un poco inexplicable– de los Alfonsos, las correrías hedonistas de Juan Carlos I o el amor frustrado de Felipe VI con Eva Sannum.

Has elegido un tema bien picantón, Marta.

(Ríe) Sí, además las declaraciones de Villarejo lo han puesto más de moda aún.

“Los cotillas tenemos que ser monárquicos por naturaleza”. No puedo estar más de acuerdo.

Claro, es que ¿de qué vamos a cotillear? ¿De Rociíto? Es que no me interesa nada. No me parece normal que los nuevos reyes del corazón de este momento sean estos personajillos que, además, no son ni los fundadores de las dinastías. ¿Quién es Chabelita o su novio? Además, las actrices y los actores españoles son sosísimos, así que, dime, ¿de quiénes vamos a hablar? Pues de los Reyes. Quien ha sido periodista de corazón tiene que ser monárquico por naturaleza.

Confieso que he comenzado el libro por el final, por la parte dedicada a Felipe VI.

Ya, como todo el mundo. Eso sí, recomiendo leerlo entero. Pretendo que sea un libro de historia, está escrito con mucha documentación. No quiero que el tema en sí le quite seriedad, todo lo que se cuenta es cierto, lo que pasa es que tiene una parte lúdica y sexual muy importante.

El sexo forma parte de la vida y mucho más de la de los Reyes a los que, bueno, pocas mujeres les dicen que no. Como, por ejemplo, cuando hablas de las relaciones de Juan Carlos I con las presentadoras de televisión.

Efectivamente. Es que la televisión era como una especie de catálogo, de personas a las que quiero conocer, que tienen como un relumbrón. De alguna forma, las presentadoras son parte de la realeza del cuore, no es una mujer cualquiera de la calle. El rey Juan Carlos no se relacionaba mucho con primos o familiares, pero sí con las reinas de la televisión. ¡Bueno, o las coronaba él como las reinas de la televisión en su momento! De hecho, algunos de estos reinados han durado muchos años, demasiados.

Cuando hablas de Urdangarin, por ejemplo, comparándolo con el Rey emérito, comentas que no es lo mismo “atracar” a un jeque forrado que usar una ONG de niños con cáncer para robar.

Claro, es que no es lo mismo. O pretender alquilar el barco de tu suegro para hacer una excursión con niños con cáncer… A ver, para sablear y ser comisionista hay que tener estilo y un mínimo de ética; pero Urdangarin se saltó todas las líneas y por eso está en prisión, claro. Cosa que no creo que le pase al Rey porque lo que ha hecho él no tiene nada que ver. Sinceramente, creo que se tenía que haber dejado pasar. No beneficia en nada a España. Felipe está preparado junto a una pareja estupenda y unas niñas encantadoras, pero le falta el empujón histórico, la fuerza y el carisma de un personaje como su padre. Es que, ojo, estamos hablando de gente con fuerza como Felipe González, Suárez, etc. El Rey se lo ha currado, ha estrechado muchas manos. Felipe VI lo tiene difícil, ha cortado con el pasado de manera rotunda, ha renunciado a la herencia, pero muchos se pueden preguntar la razón por la que no ha renunciado a todo.

¿También a la Corona?

Es que si se renuncia a una herencia, se renuncia a todo, no sólo a una parte. Creo que a muchos monárquicos y juancarlistas, que los hay, toda esta renuncia parcial les ha chocado un poco. Ha repudiado a su padre, a mí no me gusta nada que el rey Juan Carlos esté perdido por ahí por Abu Dhabi. Pero, vamos, que debe estar encantado allí, no debe echarnos nada de menos. Las pocas fotos que han llegado de él se le ve con buen aspecto.

¿Felipe VI es como su padre?

No.

Pero no digo a nivel institucional, sino en la entrega a los placeres femeninos.

No, no. Es imposible, María, es que no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque le pasa lo mismo que a Felipe V con Luis XIV, que era su abuelo, que tenía como tres familias y decenas de hijos extramatrimoniales. A ver, los seres humanos nos hacemos como por emulación o por rechazo, por eso creo que Felipe VI ni es –ni va a ser– como su padre nunca. Además, está muy unido a su madre y creo que la reina Sofía sí se casó enamorada.

Pero, es innegable que facultades para ser como su padre sí que tiene.

Sin duda, como todos los Borbones. Eso se hereda, la predisposición al sexo se hereda, pero te diría que no.

¿Sigue Felipe VI enamorado de Letizia? ¿Qué opinas?

Sí, yo creo que sí. Es que jugó demasiado fuerte para casarse con ella. Fueron tantas y tantas las chicas que se le descartaron que, no sé, creo que sí que se casó súper enamorado de Letizia. Sí que han tenido sus crisis, pero como todos los matrimonios, ¿no? Creo, además, que ahora están más enamorados que nunca.

¿Por todo lo que ha pasado en los últimos años? Caza en Botsuana, Corinna, Urdangarin, etc.

Sí, quizá no están en el momento en el que se miran con ternura a los ojos o se dan la mano, pero sí que son una pareja fuerte, compacta, buenos compañeros de viaje. Sí, se quieren, sí.

¿Hay algo que te haya producido indignación?

Sí. El trato que se le dio a Eva Sannum, se la vendió como si tuviera más pasado que una Mata Hari y sólo era una chica de 21 años. Era una niña, recién llegada a España y no tenía ningún pasado, tenía muchísimo más pasado Letizia. Que le hicieran un informe desde los servicios de inteligencia sobre su persona en el que, incluso, se hablaba de un affaire con un compañero fotógrafo me pareció inmoral. No sé si el rey Juan Carlos lo encargó o no, como es la tesis que se maneja, no lo sé, pero que había un informe circulando sí que me consta. Pero, ¡qué pecado tenía esta mujer! Había una especie de conjuro alrededor de Eva Sannum. Había barra libre para hablar mal de ella y creo, de verdad, que Felipe VI no la supo proteger. No se portaron bien con ella, no jugaron limpio y lo mismo lo que le ha pasado a Don Juan Carlos es el karma, ¿no?

No sé qué decirte, la verdad.

Cuando tú intervienes en la vida privada de tu familia usando a espías, también pueden intervenir en la tuya.

Hay una frase que dices sobre el rechazo de Juan Carlos I hacia Letizia que, al menos yo, desconocía: “Mi hijo se casa. Y en lugar de elegir un pijama nuevo, se ha comprado uno usado, y se va a cargar la monarquía”.

Sí, eso es cierto. Seguramente Letizia lo sepa, entiendo que le tenga manía, claro. Es que está muy feo el comentario, esa virtud de virginidad como algo que tiene valor en estos tiempos, me pareció muy feo, más viniendo de una persona que ha sido tan promiscua. Me pareció feo y machista. Y no me extraña que no sienta simpatía por un suegro así. Eso sí, también te digo, pase lo que pase tienes que intentar facilitar la relación de tu marido con sus padres. Pero, bueno, no me voy a meter con Letizia.

Vamos a los antepasados de la Casa Real. Sinceramente, a mí los Alfonsos (Alfonso XII y XIII) me parecen simpáticos, ¿qué puedo hacer?

Claro, es que sus mujeres estaban enamoradísimas de ellos, aunque no se entienda. Debían ser gente muy simpática, divertida, porque, por ejemplo, Alfonso XIII tenía halitosis, ponía a Victoria Eugenia más cuernos que un venado de La Granja, etc. En fin, debían ser simpatiquísimos y más cosas que les darían, sus amantes estaban deseando que fueran a su cama. Es que, en serio, esta gente debía de ser muy habilidosa en la cama, desde luego. ¡Es que no se entiende!

Los Alfonsos eran feos, pero Juan Carlos I no ha sido feo, Marta.

Para nada. Don Juan Carlos ha sido muy guapo de joven. Muy atractivo. A ver, mira, todos tienen como los huesos de la pelvis muy separados; pero, sin duda, el mejor armado en todos los sentidos, tanto en estructura ósea como en otras cosas –ríe mucho– ha sido Don Juan Carlos. Y con esto ¡quedo elegante! –Ríe mucho más–. Si ves las fotos del Rey emérito de joven ¡es que era un misil! Un hombre muy muy muy atractivo.

En las fotos que sale en San Javier en albornoz y Converse está estupendo.

Sí. O una que tiene en una moto Bultaco con Doña Sofía detrás es que, no sé, ¡está el tío que se sale! Además, hasta hace relativamente poco ha estado muy bien, ha sido un madurito interesante.

Hay una cosa que comentas en la parte del rey Juan Carlos que me ha hecho mucha gracia: “A los Emiratos se va con una rubia, alta y de ojos azules”.

(Reímos) Sí, sí. Corinna tiene muchísimas cualidades en un momento dado en una negociación, puede hacer un pequeño coqueteo con los jeques. Es otra historia, forma parte del teatrillo socio-económico en el cual la Reina Sofía debía quedar al margen. ¿Me explico? Además, mira, Corinna debe ser muy lista y, además, muy atractiva en las distancias cortas, pero también creo que ha sabido tratar al Rey en una época de su vida en la que dejó de tener una posición dominante a la que le da caña una mujer muy guapa. Es una impresión mía, claro.

Por cierto, Marta, ¿has hablado con alguna señora que haya visto la estructura ósea y otras cosas de Don Juan Carlos?

Sí, pero no te lo voy a decir. ¡Y esa parte no ha salido! Es un hombre que está muy bien dotado, por lo visto. Ahí te lo dejo. Además, eso no se desgasta, me entiendes, no es como los huesos y las articulaciones. Cuanto más practicas, más habilidad tienes, más placer das y te das. Es que, vamos a ver, Don Juan Carlos ha llevado una vida a cuerpo de rey. ¡Nunca mejor dicho!

