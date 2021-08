Se cumplen veinte años de la primera gran boda real del siglo XXI. El 25 de agosto de 2001, en torno a las 17:00 horas, el príncipe Haakon de noruega contraía matrimonio con Mette-Marit Tjessem. Un enlace que desafió todos los estándares posibles del momento. Él, heredero al trono del país, ella, plebeya, con un hijo y un pasado de excesos del que en numerosas ocasiones se ha arrepentido pero, como ha asegurado varias veces, ‘no puedo cambiar’. Sin embargo, más allá de todas las repercusiones que de por sí tenía la celebración y lo que significaba para la escena royal, desde España, las miradas solo podían centrarse en el príncipe Felipe, que en aquellos momentos mantenía una relación con la noruega Eva Sannum.

Una relación que parecía ir como la seda y que, para muchos, quedó sentenciada precisamente a raíz de este enlace. Sannum, modelo de profesión por aquel entonces asistió a la boda sola, mientras que don Felipe lo hizo con la Reina Sofía.

En aquel momento, el romance entre el Príncipe y la noruega no era ningún secreto, sino que se habían publicado ya varias imágenes de la pareja en ambientes privados, sin embargo, verlos juntos en el enlace -aunque no fuera del brazo como sí ocurrió en el caso de Letizia en la boda de Federico de Dinamarca- suponía una clara prueba de que podrían dar un paso más. No fue así.

La culpa de que aquella boda fuera el principio del fin de la historia de amor entre el futuro rey y la noruega parece que fue del vestido que eligió Sannum para la ocasión. Un espectacular diseño de seda azul muy escotado de Nora Farah, con el que la modelo resaltaba su figura. Un vestido que, mientras que en Noruega causó sensación, desde España no se vio con tan buenos ojos. Parece que aquí se consideraba poco apropiado que una futura reina llevara un modelo tan escotado. Esto, añadido a que algunas de las imágenes que se publicaron de la pareja en la fiesta posterior al enlace mostraban a Eva con una copa de brandy en la mano y que eran varias las voces que se oponían a la relación del Príncipe con la nórdica, provocó que algunos meses después, don Felipe confirmara a un reducido grupo de periodistas que Eva y él habían decidido tomar caminos separados.

Una vida discreta y alejada de los focos

A día de hoy, Eva Sannum disfruta de una vida tranquila. La exmodelo ha formado una familia junto al publicista Torgeir Vierdal, con quien tiene dos hijos, y es bastante activa en redes sociales. Además, es socia de la agenda de comunicación Sannum & Bergestuen, especializada en gestionar crisis de reputación o imagen pública. A pesar de que siempre ha sido muy discreta en lo que respecta a su relación con el Rey Felipe, hace algún tiempo, concedió una entrevista al diario Aftenposten en la que por primera vez habló de su relación con el jefe del Estado y además manifestó su opinión sobre la situación que estaba viviendo Meghan Markle. “Felipe y yo nos conocimos completamente por casualidad cuando yo vivía en Madrid. Además sucedió en 1996”, aclaró la exmodelo sobre los rumores que apuntaban a que Haakon de Noruega les había presentado. “La gente probablemente piensa que me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones”, sentenció.