Marlaska ultima la seguridad de Zapatero en sus vacaciones en Lanzarote tras avalar el fraude de Maduro

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ultima el operativo de seguridad con el que la Guardia Civil blindará la presencia del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en Lanzarote. La isla en la que pasa sus vacaciones estivales el ex líder socialista, como lo hace también Pedro Sánchez. Zapatero llega a Canarias después de apoyar en Venezuela a Nicolás Maduro y avalar el fraude electoral.

Como viene ocurriendo en los últimos veranos, Zapatero y Sánchez coincidirán en parte de sus vacaciones en la isla de Lanzarote, donde el ex presidente posee una villa de lujo en la urbanización Famara Bungalows. Su coste se estima en más de 1,2 millones de euros, que adquirió en 2017 con una hipoteca de sólo 300.000 euros cuando ya asesoraba al régimen de Maduro y era uno de sus principales valedores ante la comunidad internacional.

Las vacaciones de Zapatero tendrán impacto en las arcas públicas: su seguridad personal corre a cargo de un equipo de guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite del cuerpo especializada en protección de personalidades -entre otras misiones-.

Según ha podido saber OKDIARIO, el equipo del GRS de Tenerife ya ha recibido la orden de desplazarse hasta Lanzarote a la espera del ex presidente, que llega a Canarias tras pasar algunas semanas en Venezuela como «observador internacional» invitado por Maduro. Como se ha contado en estas páginas, Zapatero no se reunió con ningún representante de la oposición, como sí hizo el Grupo de Puebla, la organización izquierdista a la que pertenece el ex líder socialista. Su papel se centró, únicamente, en dar apoyo al chavismo oficialista, al igual que ha hecho el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Tomando como referencia operativos de años anteriores, el equipo de seguridad que blindará a Zapatero estará formado por unos 20 agentes, en grupos de diez, que realizarán relevos para aproximadamente 40 días de vacaciones. Así ocurrió en 2023, cuando este despliegue costó a las arcas públicas alrededor de 40.000 euros.

Silencio total

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a Venezuela para apoyar a Nicolás Maduro en su campaña y para ejercer como verificador internacional de las elecciones nacionales que terminaron bajo evidentes signos de pucherazo, sigue sin pronunciarse sobre el resultado de los comicios. El dirigente socialista no se ha sumado a un pronunciamiento realizado por otros miembros del llamado Grupo de Puebla, un foro que apoya a Maduro, en un llamamiento para que el gobierno chavista revele las actas de las elecciones. La clave que demuestra que hubo un amaño.

Pese a que Zapatero llegó a Venezuela como parte del Grupo de Puebla, una organización que defiende los valores de izquierda por todo el continente americano, el ex presidente socialista no se ha sumado a la petición de otros miembros destacados de este grupo -también desplazados a Caracas- que han valorado de forma un tanto crítica los resultados. Y sobre todo, la forma en la que el Gobierno venezolano los ha anunciado, sin ni siquiera aportar a la ciudadanía las actas de los colegios de votación.

El ex presidente de República Dominicana Leonel Fernández, uno de los dirigentes del Grupo de Puebla que acudió con Zapatero a Caracas invitado por Maduro, sí ha publicado un llamamiento para que el régimen chavista haga públicas esas actas. Según la oposición, reflejarían que entre un 60% y un 70% de los electores apostaron por el candidato de la oposición, Edmundo González. A esta declaración también se sumó Ernesto Samper, ex presidente de Colombia.

Visto bueno de Sánchez

Su conexión con Maduro ha quedado demostrada en múltiples ocasiones, con la connivencia del Gobierno español. El Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica que estas actuaciones son «a título personal» y se inscriben, por tanto, en el ámbito privado.

Así resolvía el Gobierno una reciente pregunta por escrito en el Congreso de los Diputados, registrada por el diputado de UPN Alberto Catalán. «¿Ha encomendado el Gobierno de España alguna gestión a Rodríguez Zapatero ante el actual Gobierno de Venezuela? ¿Informa Zapatero al Gobierno de sus actividades en Venezuela? ¿Tiene el visto bueno del Gobierno para los viajes que realiza a Venezuela?».

En su respuesta, el Gobierno de Sánchez evita, en cualquier caso, censurar la proximidad de Zapatero con el régimen chavista, limitándose a asegurar que «los desplazamientos y actuaciones que se realizan a título individual, en pleno respeto de los derechos y libertades públicas, reconocidas y protegidas en nuestro ordenamiento jurídico, se inscriben en el ámbito de lo personal». Y añade: «La política exterior española es dirigida por el presidente del Gobierno, y planificada y ejecutada por el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación».