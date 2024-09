María Corina Machado ha declarado en un ciclo de conferencias de la Fundación NEOS en la Mutua de Madrid con el título «El Estado soy yo. El camino hacia la bolivarización de España» que la lucha de la oposición en Venezuela «es una lucha por la vida, por la verdad y por el bien, por eso vamos a ganar». En ese acto se ha hablado de la deriva totalitaria que está sufriendo España en el ámbito económico e institucional y del ataque a la libertad de expresión, una situación que nos recuerda al proceso de Venezuela. El auditorio de la Mutua se ha quedado pequeño para acoger a las más de 550 personas, españoles y venezolanos, que se han reunido para escuchar a los prestigiosos ponentes de este encuentro.

El broche de este acto ha sido la participación de la líder de la oposición venezolana desde Caracas. María Corina Machado ha agradecido a NEOS y a su presidente, Jaime Mayor Oreja, así como al pueblo español, a su Congreso y Senado, su apoyo a Venezuela. La líder venezolana ha alegado que, a pesar de que el régimen chavista se siente acorralado y ha optado por una arremetida violenta y feroz, el país venezolano sigue en pie de lucha y dispuesto a avanzar: «Nos dijeron que era imposible y lo logramos… uniendo un país en torno a unos valores compartidos: el amor a la vida, a la libertad, a la justicia, a la dignidad humana y a la familia… Por eso vamos a lograr que Maduro acepte su derrota». María Corina Machado ha concluido con la esperanza de una Venezuela libre, reclamando el apoyo internacional para evitar la jura de Maduro el próximo 10 de enero: «Esto es una lucha existencial por la vida, una lucha ética por la verdad y una lucha espiritual por el bien. Por eso vamos a ganar».

Jaime Mayor Oreja, presidente de NEOS, ha sido el encargado de presentar a Maria Corina. «Hay que saber agradecer, valorar y apreciar en su justa medida, y querer sin límites a las personas que se juegan la vida y pueden perderla, que se juegan su libertad y pueden perderla… Hay que valorar a las heroínas y a los que se juegan la vida en el momento en que corresponde, hoy. Pero no solo por justicia sino también por defender la verdad frente al relato». El presidente de NEOS ha afirmado que María Corina Machado no es un referente moral sino que es «el referente moral».

Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS, ha abierto el encuentro, recordando la célebre frase del Rey Luis XIV El Estado soy yo y cómo hoy España camina hacia esa misma autocracia, donde un déspota ha colonizado las instituciones -Fiscal General del Estado, del CIS, de RTVE, del Tribunal Constitucional y del Banco de España- y ahora les toca a los medios, la justicia y la economía de nuestro país: «Se está imponiendo una división sectaria, Yo y los demás, yo frente a todos, quitando el espacio para la convivencia. Esta situación recuerda lo que han pasado nuestros amigos venezolanos en los 25 años de chavismo… Pero esta misma Venezuela es la que nos devolvió la esperanza el pasado 28 de julio». El director de NEOS cerró su intervención animando a cada ciudadano a poner su límite y unirse a NEOS porque «todos merecemos un país mejor».

Goizeder Azúa, periodista venezolana residente en Madrid, fue la encargada de conducir el acto. La venezolana ha recordado que «quien sale de Venezuela no sale porque se quiera ir, sale porque se tiene que ir». Azúa ha mostrado su preocupación por el peligroso acercamiento al proceso chavista que está siguiendo España y manifestado querer una España libre, prospera y con instituciones democráticas independientes.

En el primer bloque de Amenazas contra la libertad de prensa, participaron dos representantes de medios duramente atacados por este Gobierno. Álvaro Nieto, director del periódico digital The Objective. Nieto ha subrayado que el plan de acción del gobierno es controlar a los medios que escapan a su control, haciendo que sea un organismo dependiente del Gobierno, la CNMC, quien decida quienes son los verdaderos periodistas a los que hay que premiar y quienes son aquellos que socavan la democracia. «Se les llena la boca hablando de transparencia y estamos ante el Gobierno más opaco de la historia desde que se creó el Portal de Transparencia». El director de The Objective ha mostrado su preocupación por «cómo han reaccionado algunos medios de comunicación. Lo anormal esta vez es que el Gobierno cuenta con unos aliados que les jalean y animan en su deriva contra algunos periodistas y lo hacen por dinero». Nieto ha concluido afirmando que de lo que se trata es de «destruir medios de comunicación incómodos con un gobierno. Esto es la política de la cancelación llevada a sus últimas consecuencias. Pero tengan la certeza de que seguiremos haciendo nuestro trabajo, cueste lo que cueste y hasta el final».

Ramón Pérez-Maura, director de Opinión de El Debate, ha cerrado este bloque manifestando que «Llevamos 6 años en la misma ruta de Venezuela, siguiendo el mismo proceso en todas las instituciones. El plan de regeneración no es más que un proyecto de leyes mordaza que pretenden soterrar los errores del presidente con propaganda». El director de Opinión de este medio, ha señalado que «vivimos en un momento en el que los que hacemos periodismo, como quienes lo practican en The Objective o en El Debate, somos señalados de fascistas, pero me consuela que este adjetivo sirve para describir tantas cosas que ya no significa absolutamente nada».

Para hablar sobre la injerencia en la economía y las instituciones, ha tomado la palabra Carlos Espinosa de los Monteros, empresario y ex Alto Comisionado por el Gobierno para la Marca España, quien ha declarado que «España está caminando por el sendero peligroso que ha recorrido Venezuela pero tengo la convicción de que antes de lo que muchos piensan Venezuela volverá a ser una democracia y España también». El empresario ha alertado de la preocupante situación económica de España, y, desde esta perspectiva, ve cerca el final de Sánchez porque «la economía está peor de lo que se dice porque tenemos unos muy malos gobernantes». Para terminar, Espinosa de los Monteros se ha mostrado confiado en que España se movilice para defender la democracia.

En su presentación al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, Goizeder Azúa ha recordado que le tocó cubrir su detención. Azúa ha tenido unas palabras de reconocimiento al activista «Desde su llegada en 2017 a España, allí donde se hable de Venezuela ahí está Ledezma, porque está en la lucha: tiene los años, tiene la fuerza, tiene la verdad y también tiene la esperanza». El miembro de la oposición en el exilio ha evocado que «Hugo Chávez llega al poder utilizando las virtudes de la democracia y una vez en el poder se dedicó a vaciar de contenido las instituciones con total impunidad… Los tribunales pasan a ser patíbulos que acribillan a los que representan una amenaza. Y es una combinación entre factores: el fiscal monta expedientes y el tribunal ejecuta condenando a inocentes y liberando a culpables». Respecto a los medios de comunicación, ha recordado el cierre o la pérdida de licencias de aquellos que no fueron instrumentos sumisos, «A los medios impresos que no les seguían les quitaban el papel». Ledezma ha aprovechado este momento para reconocer a Miguel Henrique Otero, dueño del periódico de Venezuela El Nacional y a Esperanza Aguirre que le acogió en Madrid, ambos presentes en el acto. El representante de la oposición venezolana ha instado al Gobierno de Sánchez a reconocer a Edmundo Gonzalez como presidente electo de los venezolanos, subrayando que «Hoy somos un pueblo víctima de una cacería humana. Cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada termina siendo cómplice. Los venezolanos no pedimos asilo. Pedimos el abrazo solidario para hacer posible la vuelta a la libertad. Viva España Viva Venezuela».