La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sufrido un robo en su segunda residencia. Hace escasos días en el municipio de San Rafael (Segovia) dos personas entraron en el chalet de la alcaldesa.

La casa de Manuela Carmena en San Rafael (Segovia) ha sido asaltada hace escasos días tal como publica el diario El Norte de Castilla. Agentes de la Guardia Civil ya han detenido a un hombre y una mujer como supuestos autores de ese y otros robos en la zona.

Fuentes del entorno de la alcaldesa, que no tenían noticia de este suceso, explican posteriormente que los daños no han sido cuantiosos. A finales de febrero se cometieron estos robos y la Benemérita ha bautizado la operación como ‘Caso Nudillos’. Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Segovia confirma a OKDIARIO los robos y la investigación en curso, pero por ley de protección de datos no pueden hablar sobre los dueños de las viviendas atracadas.

En un principio habían sido alertados de dos robos en Gudillos, localidad cercana a San Rafael. Con las primeras pesquisas los agentes localizaron más robos en sus tareas de prevenir nuevos atracos.

Esta propiedad de Carmena es la que fue objeto de una gran polémica cuando pasó en 2011 de su marido, Eduardo Leira, a ella por un precio de 131.604,10 euros. El sindicato Manos Limpias lo llevó a los tribunales considerando que era un caso de alzamiento de bienes para que así el esposo arquitecto de Carmena no tuviera que pagar su importantes deudas que contrajo con sus empleados. El Juzgado número 6 de Segovia se inhibió sobre este asunto al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid que absolvió a la primera edil.

Pillada infraganti

Durante la investigación, la Guardia Civil encontró infraganti a las dos personas cuando salían del interior de una casa cuya puerta estaba forzada. En total en Gudillos y San Rafael, según informa el diario castellanoleonés, se han cometido seis robos, uno de ellos en el chalet de Carmena.

Los detenidos han devuelto gran parte de las pertenencias robadas. Estaban en el interior de un vehículo junto a las herramientas que usaron los cacos para forzar las cerraduras. Dicho coche estaba aparcado cerca de las viviendas atracadas.

En venta en Internet

Alguno de los objetos robados habrían sido puestos a la venta en páginas webs y aplicaciones de objetos de segunda mano. Los detenidos están ahora a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Segovia, donde han dictado su entrada en prisión inmediata.