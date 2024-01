Manuel Gavira: «No concibo Vox sin Santiago Abascal al frente»

«No concibo Vox sin Santiago Abascal al frente”. Lo dice, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Y lo dice, además, a sólo dos semanas de la Asamblea Extraordinaria del partido que elegirá a la nueva dirección nacional. «Santiago es indispensable e insustituible», señala.

Manuel Gavira lleva afiliado a Vox desde 2014 y ha cumplido 1.000 días como portavoz en el parlamento andaluz, salvo los 15 días de Macarena Olona. Desde aquellas elecciones del 2 de diciembre de 2018, que catapultaron a Vox a la política nacional. Muchas cosas han ocurrido desde entonces. Pero Gavira ve en Abascal «la misma determinación que al principio». «Estuve con él -cuenta- le miré a los ojos y me dije está fuerte».

Pregunta.- ¿Vox sin Santiago Abascal al frente es posible?

Respuesta.- Para mí, no. Yo soy de Santiago desde el primer día. Yo me afilié en 2014 cuando le conocí. No veo otra persona que Santiago. Estuve con él hace un par de meses en su despacho y vi la misma determinación, las mismas ideas claras que al principio, que hace diez años. Yo no concibo Vox sin Santiago.

P.- Otros dirigentes sí son prescindibles, ¿pero Abascal no?

R.- Para mí, no. Los demás estamos de paso y a disposición de Santiago y de Ignacio Garriga, que es el secretario general. Pero, para mí, Santiago es indispensable. Es insustituible.

P.- ¿Usted le votará en la Asamblea?

R.- Por supuesto.

P.- ¿Hay divisiones en Vox como se publica?

R.- Yo no te voy a decir que no las haya, pero yo no las conozco. Hay compañeros que ahora están en una fase más de contradicción. Lo puedo entender. Pasa en todos los sitios. El día en que el partido no cuenta contigo tú dices, bueno, yo creo que debo de estar. Pero nosotros estamos aquí de paso y para servir. Y si el partido no cuenta con nosotros tenemos que dar un paso al lado y tomarlo como que vamos a servir en otra línea. Simplemente eso. No podemos estar en los personalismos. Para mí, el único imprescindible que hay es Santiago. Cuando le vi en octubre, le vi fuerte, le vi convencido y para mí eso es suficiente.

P.- ¿Con la misma ilusión que en el inicio?

R.- Sí. Le miré a los ojos y le vi la determinación. Y me dije: «Éste está fuerte».

Manuel Gavira se muestra orgulloso de estos 10 años en Vox y 1.000 días como portavoz. «El cambio en Andalucía -dice- que tanto esperábamos los andaluces, empezó en diciembre de 2018 con la irrupción de Vox en las elecciones del 2 de diciembre. Esa circunstancia hizo que el socialismo corrupto fuese desalojado del Palacio de San Telmo y que se iniciara esa fase que pretendíamos que fuera un cambio efectivo en mi tierra». Aunque en la entrevista a OKDIARIO, Gavira afirma que Juanma Moreno Bonilla «desilusionado a mucha gente» y le acusa de hacer las mismas políticas que hacía el PSOE. Gavira acusa a Moreno Bonilla de «ser socialista» y «hacer políticas socialistas».

Manuel Gavira ve al partido consolidado en Andalucía como tercera fuerza después del PP y el PSOE, y cree que «estamos haciendo un buen trabajo». «Somos la verdadera oposición al Gobierno de Moreno Bonilla y al Partido Socialista en Andalucía, que está perdido y sufriendo mucho las consecuencias de las políticas de Sánchez».