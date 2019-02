Una eurodiputada de Podemos ataca a Monedero por criticar el escrache a Errejón: “Das vergüenza”

La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez ha dicho a Juan Carlos Monedero que "das mucha vergüenza" tras defender a Íñigo Errejón después de vivir un escrache en el madrileño distrito de Hortaleza.

Bronca entre el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y Lola Sánchez, una de las eurodiputadas de Podemos, a raíz del escrache que sufrió Íñigo Errejón en Hortaleza este martes.

“Tengo muchas diferencias políticas con Errejón, pero me parece una barbaridad que le acosen unos muchachos que ni le dejan hablar cuando está visitando una asociación a la que los diputados de Podemos habían apoyado antes. Que Ciudadanos quiera hacer ruido les delata”, dice inicialmente Monedero.

Ante estas declaraciones, la europarlamentaria responde: “Das mucha vergüenza con esta respuesta. Vamos cuesta abajo y sin frenos, y en lugar de escuchar a estos jóvenes y preguntarnos en qué estamos fallando tú sales a deslegitimarlos. Nadie de Ciudadanos tendría tan claras las demandas y legítimas quejas que estos chicos exponen”.

“Llámame lo que quieras”

Lola Sánchez agrega: “Juan Carlos, no habéis cuidado a nadie más que a quien os rinde pleitesía ilimitada. Y ahora llámame lo que quieras”. La diputada europea, tras ver el vídeo, considera que lo que le dicen los jóvenes a Errejón “es legítimo y comprensible”. “No podemos insultar a la gente que está en nuestra misma trinchera, aunque no compartamos las formas ni ciertos objetivos. No son nuestros enemigos, ellos no”, insiste Sánchez.

“Que tengan 22 años no me parece un dato para deslegitimarlos. Y lo de no dejar hablar me parece mal, pero hay que entender que uno no tiene de forma habitual el ‘privilegio’ de poder hablar a la cara a nuestros ‘líderes’. Ellos en cambio tienen espacio mediático para responder”, agrega la parlamentaria. “Las formas no son las mejores, pero no lo tildemos de violencia, ni los comparemos con unos fascistas”, sostiene.

Monedero por ahora no ha contestado pero tuiteros anónimos han salido en su defensa: “Lola, deja ya de atacar a compañeros de Podemos como Monedero, que eso sí que da mucha vergüenza ajena y nos tenéis hartos”. Tras ello, la eurodiputada ‘morada’ dice: “¿Os tenemos hartos? Esto es increíble, lo que hay que oír... Yo para esto no vine, y por eso me voy”.

En este sentido, agrega que Monedero no tiene ningún cargo en Podemos. “Los inscritos no han votado a Monedero para ningún cargo, interno o institucional”, sentencia Sánchez .

Agrega que “no odia a Podemos”. “No, compa, no confundas. No hay odio, hay crítica legítima a ciertos dirigentes. Soy una de las miles de madres y padres que tuvo Podemos, forma parte de mí, y de ahí mi tremendo dolor al ver cómo se gestionan muchas cosas”, explica la política ‘morada’.

Sobre la situación del partido, manifiesta que “los liderazgos territoriales no son naturales, están teledirigidos desde el centro. Es una pena porque en lo más pequeño está la mayor potencia de cambio que tenemos, y no se fomenta”.

“Podemos es una máquina de destruir personas, lamentablemente, y con mucha pena, mucha, lo digo, porque íbamos a ser ‘una máquina de amor’, y a eso yo me apuntaba, en el Parlamento Europeo, en un pueblo o desde mi barrio”, concluye.