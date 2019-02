Almeida exige explicaciones a Carmena sobre el concurso que ganaron los socios de su hijo

El líder de los 'populares' en el Consistorio de Madrid ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena cumplidas explicaciones sobre los negocios de su hijo Manuel Leira.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha exigido este miércoles a la alcaldesa Manuela Carmena “explicaciones claras y urgentes” sobre la información que desvela OKDIARIO sobre el concurso que ganaron los socios de su hijo con el apoyo del Consistorio.

Almeida ha señalado que “las explicaciones que Manuela Carmena exige a los demás también las tiene que dar ella cuando son asuntos que le pueden afectar, en este caso por razones familiares, y creo, por ello, que este asunto exige una explicación urgente”.

“Se estaría cometiendo fraude, engaño, se estaría no siendo honesto y sincero con los madrileños”

Tras una reunión con directivos de radios comerciales, el concejal del PP ha indicado que “lo que se estaría cometiendo es fraude, un engaño, se estaría no siendo honesto y sincero con los madrileños”. “Los madrileños nos merecemos saber si el hijo de la alcaldesa de verdad ha participado en la elaboración de ese proyecto y si de verdad ha ocultado que seguía colaborando en ese proyecto y, en su caso, las cantidades económicas que pudo haber cobrado como consecuencia de haber participado en él”.

El portavoz ha pedido “transparencia y ejemplaridad”. “Quienes vinieron con la bandera de la regeneración ética no pueden acabar convertidos en el gobierno de la degeneración ética, que es lo que tenemos en este momento en Madrid”, ha agregado.

“No es la primera vez que tenemos noticia sobre Manuel Leira, el hijo de la alcaldesa, sobre sus andanzas en la ciudad de Madrid. En este caso hemos tenido conocimiento que se presentó a un concurso público de la Comunidad de Madrid para unas obras del Metro de Madrid en la ciudad”, ha expuesto.

Almeida ha añadido que el hijo de Carmena “se retiró de una primera fase porque no quería contaminar el proceso siendo hijo de la alcaldesa y por tanto no participó en la segunda fase para tratar de dar una imagen de que no había ningún tipo de influencia. Pero posteriormente hemos sabido, oh, qué casualidad, que se ha constituido una sociedad y está trabajando en el proyecto a pesar de que había dicho que se había retirado”.