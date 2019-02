Nueva escisión de Podemos Madrid: registran el partido Movimiento 2 de Mayo

Un grupo de ex militantes de Podemos han inscrito un nuevo partido político en el registro del Ministerio del Interior con el nombre Movimiento Dos de Mayo (M2M).

Por si eran pocos, llega un nuevo partido de izquierdas a Madrid. Tal como adelanta OKDIARIO, el pasado 25 de enero se inscribió oficialmente los estatutos y la dirección del Movimiento Dos de Mayo.

Se trata de un partido que nace desde Pozuelo de Alarcón con un ámbito territorial “autonómico”. El presidente regional, según la web de Interior, es Carlos Jesús Galindo Martos, hasta ahora activo militante de Podemos. Se presentó a las primarias para ser representante de los círculos en el Consejo Ciudadano Autonómico, la dirección de Podemos regional que hasta hace unas semanas lideraba Ramón Espinar.

Movimiento Dos de Mayo se suma así a Más Madrid, Podemos y Bancada Municipalista, como partidos de izquierda en la región. Tal como ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes oficiales Manuela Carmena e Íñigo Errejón han registrado también en Interior dos partidos: Más Madrid y Más Madrid Comunidad.

Regitran ‘Más Madrid’

Aunque en un primer momento Carmena apostaba por la fórmula de “agrupación de electores” para no tener un partido político al que rendir cuentas, finalmente esa alternativa ha sido descartada por las trabas que conlleva. “Han sido presentadas solicitud de inscripción de ambos partidos. Se encuentran pendiente de estudio”, explican fuentes oficiales a este diario.

Con Más Madrid puede haber más candidaturas que la de Madrid capital y Comunidad. En localidades donde el errejonismo se ha impuesto al pablismo es muy posible que haya papeleta electoral con esta marca. Es el caso de San Fernando de Henares, su alcaldesa procesada por corrupción ha sido expulsada por Podemos este lunes. El partido morado dice en un comunicado que la regidora “se ha situado fuera del partido” al no querer presentarse a las primarias moradas.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el entorno del presidente del Movimiento Dos de Mayo que por ahora declina dar más detalles sobre a qué elecciones se presentaran o cuáles son sus expectativas electorales.

En todo caso, tal como dice el propio Galindo Martos en su candidatura en Podemos él es “militante y fundador del círculo de Podemos Pozuelo”. Roza los 30 y desde hace ocho años está vinculado a la militancia en colectivos juveniles hace ocho años. “Además de en Podemos, me he volcado especialmente en el Colectivo 1984 de Aravaca, desde el que siempre he defendido la construcción de barrio, la solidaridad entre vecinos y vecinas, la participación activa en la política municipal, la lucha contra la discriminación y el feminismo”, explica.

En 2015 impulsó la candidatura de unidad popular Somos Pozuelo desde Podemos. “Ahora participo activamente tanto apoyando a nuestros concejales en su labor como en la asociación que hemos fundado, La Casa del Barrio, para promover la participación en nuestro pueblo”, explicaba.

Otras escisiones

Otra escisión de la que informó recientemente OKDIARIO fue la de UNID. Tras las corrientes de Actua, Bancada Muncipalista o IU-CM, la corriente que hasta hace poco formaba parte de Podemos Madrid bajo el nombre Madrid Integral y Democrático (MID) ha decidido dar el paso y registrarse como nuevo partido político en el registro del Ministerio del Interior. Se trata de la Unión Integral y Democrática de Todos los Pueblos (UNID).

Otro partido que se ha registrado en Madrid en los últimos días es el Partido Socialista libre Federación, “un partido socialista y republicano contra la OTAN y por la paz y por el socialismo de clase y transformador”, según sus redes sociales.