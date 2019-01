Los accidentes de motos en Madrid han aumentado considerablemente esta legislatura por el mal estado del firme, lleno de baches y socavones.

En el año 2015 hubo 3.565 accidentes con motos implicadas, en 2016 aumentaron hasta los 3.763 y en 2017 subieron hasta los 4.059 accidentes. Se trata de un aumento total cercano al 15%, que se ha debatido en la comisión municipal de Medio Ambiente y Movilidad de este miércoles. “El gobierno de Manuela Carmena no ha hecho nada por los motoristas. No ven que la moto es parte de la solución y no del problema de la movilidad. Así lo dicen las asociaciones de moteros que se han movilizado como nunca lo habían hecho en Madrid, piden más seguridad y menos victimización por parte de Carmena”, explica el concejal Sergio Brabezo de Ciudadanos.

A finales de 2015, al inicio de la legislatura, su grupo municipal aprobó en el Pleno municipal una batería de medidas en favor del motorista.

Brabezo recuerda que entonces se aprobó redactar un plan estratégico de seguridad vial y localizar los puntos negros en la ciudad de Madrid. “Se ha metido en la ordenanza de movilidad pero el plan ni está ni se le espera”, lamenta el edil ‘naranja’, que critica el mal estado del asfaltado o la escasez de guardarrailes. “Es la gran asignatura pendiente de José Manuel Calvo, concejal de Urbanismo, la ciudad llena de socavones”, denuncia.

‘Operación Asfalto’ al 70%

El gobierno de Carmena ha reconocido que no llega ni al 70% de las calles que se preveían asfaltar en “la mayor Operación Asfalto de la historia”.

Sobre los baches, el delegado de Urbanismo los ha atribuido a la gestión del PP. “No daría tiempo (a haberlos causado por las obras impulsadas por Ahora Madrid), pregunten a cualquier ingeniero”, replicó Calvo a la edil del PP, Almudena Maillo.

El número de accidentes ha aumentado “de una manera espectacular, da pavor”, en palabras de Sergio Brabezo. “Cuando nos fijamos en accidentes de motos, comparando 2015 con 2017, aumentan en un casi 15%, son datos de la unidad de atestados de tráfico de la Policía Municipal”, esgrime.

Muertos multiplicados por 4

Además, el dato de 2018 de accidentes mortales de motoristas se ha multiplicado por cuatro. “¿Por qué Inés Sabanés mira hacia otro lado y se centra en medidas restrictivas como el acceso a Madrid Central, en lugar de centrase en una prioridad como la seguridad vial?”, se pregunta Brabezo.

El director del ramo, Francisco José López Carmona, destaca sin embargo la colaboración “con otras áreas de Gobierno” para realizar, por ejemplo, nuevos paso de peatones semaforizados, la extensión de las multas foto-rojo con 15 sistemas nuevos, el descenso de la velocidad para las motos, el uso de los carriles bus o el dibujo de nuevos avanzamotos (zonas reservada para motos frente a los semáforos).



“Hemos hecho un esfuerzo importante como demuestran los datos cuantitativos. Hay una consideración muy importante de la seguridad de motoristas en la nueva ordenanza que se aprobó en octubre y tardará unos meses en desplegarse. En todo caso, el Ayuntamiento está en contacto con las asociaciones de motoristas, estamos viendo sus principales preocupaciones, pero las bases están sentadas para que pueda haber un avance en este campo”, remata López Carmona.