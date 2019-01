Espinar y el ‘gafe’ ex Jemad se barajan como posibles alternativas de Podemos a Errejón

Los dos secretarios generales de Podemos en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid parten como favoritos para encabezar la papelera de Podemos en las elecciones autonómicas de mayo.

Ramón Espinar y Julio Rodríguez, responsables de Podemos en la región y en el municipio de Madrid, son los primeros nombres que suenan para ser la cabeza de cartel del partido de Pablo Iglesias tras la ruptura con Íñigo Errrejón.

Aunque este último considera que “sigue siendo el candidato de Podemos” tras unirse a Más Madrid, la candidatura de Manuela Carmena que también apoyaba Podemos, la confianza de la dirección en él ha saltado por los aires. Por ese motivo, Iglesias ya ha anunciado que “Íñigo no es Manuela” y a nivel regional sí habrá papeleta morada.

En este punto, los dos máximos favoritos de Iglesias y la dirección siguen siendo el secretario autonómico y el municipal. Espinar y Rodríguez han quedado, en el último capítulo de las pugnas internas de Podemos, como los grandes negligentes que han permitido que Carmena y Errejón trabajaran en la formación Más Madrid sin contar con ellos.

Descontando que Iglesias fiche a algún independiente, Espinar y Rodríguez son los conocedores de la política local. El segundo vive en Majadahonda por lo que dar el salto de lo municipal a lo autonómico no supone ningún problema. “La tierra para quien se la trabaja” es una máxima política que se puede volver a aplicar en este caso a no ser que Iglesias tire de ‘paracaidistas’, algo poco probable a escasos cuatro meses para los comicios.

“Julio es un poco gafe”

“Se debería hacer algún proceso para aglutinar más gente. Ahora un pacto cutre tampoco resuelve nada. A Julio el pobre no creo que le lleven ya a ningún sitio, es un poco gafe”, comentan fuentes próximas a Podemos consultadas por OKDIARIO.

Estas fuentes consideran que “Podemos ha quedado KO, IU todavía no se ha decidido a romper con Carmena y ahora surgen proyectos alternativos como Municipalistas o Bancada Municipalista”.

Expedientes abiertos

Con esta situación, Podemos Comunidad de Madrid ha decidido que no abrirá ningún expediente ni medida disciplinaria al hasta ahora candidato a la Presidencia regional, Íñigo Errejón. Mantienen la tesis de que es Errejón “quien se ha situado fuera del partido” pero que no le van a expulsar para no favorecer a sus adversarios políticos. Recientemente, Pablo Echenique dejó a Espinar la responsabilidad de decidir si se suspende de militancia a Errejón.

La cúpula madrileña de Podemos también ha querido diferenciar este caso con el de los ediles del partido, encabezados por la portavoz del Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre, a los que la formación abrió un expediente temporal de suspensión de militancia tras no presentarse a las primarias internas, algo que sí hizo Íñigo Errejón. No obstante, no han querido concretar cuándo se resolvería definitivamente dicho expediente.

La dirección regional de Podemos, con Ramón Espinar a la cabeza, deja abiertos diferentes escenarios para las elecciones regionales y no renuncian a la negociación con todas las partes para llegar a un acuerdo. También les preocupa especialmente la situación de muchos grandes municipios, en los que han de seguir las reuniones con IU y otras actores políticos para llegar a candidaturas conjuntas, que fue el mandato dado por los inscritos al partido.

El errejonismo queda tocado

Por su parte, Errejón, después del ajetreado día de ayer con presencia en muchos medios, han dedicado hoy viernes a “pensar y analizar” la candidatura ‘Más Madrid Comunidad’, a la que no renuncia después de los toques de atención de la dirección de su partido. Tampoco renuncia a su partido, en el que tiene el cargo de secretario de Análisis Estratégico ni a su escaño en el Congreso de los Diputados.

Igualmente quedan en una situación crítica el errejonismo en Podemos. El grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid está dividido por la mitad y en el pleno del próximo jueves se escenificará la fractura interna. Algo parecido le sucede al errejonista Pablo Bustinduy, candidato morado a las elecciones europeas. Podemos ha informado que siguen contando con él.

Por otra parte, fuentes del equipo de Errejón han confirmado a Europa Press que no asistirá mañana sábado a la reunión convocada por la dirección del Comité de Campaña y de todos los líderes y candidatos autonómicos para arrancar los preparativos de las elecciones de mayo.