Carmena gasta 40.000 € en su retrato y el de Botella, Gallardón y dos alcaldes republicanos

El Ayuntamiento de Madrid ha reservado 40.000 euros del presupuesto de 2019 para pintar los cuadros de los alcaldes de la capital que no cuentan con un retrato en la galería de regidores.

En las antiguas dependencias del Consistorio, en la Plaza de la Villa, está la galería de cuadros donde faltan varios alcaldes de Madrid. Carmena ha decidido poner remedio a esta situación y quiere dedicar la nada desdeñable cifra de 40.000 euros para este fin.

Tal como informan a OKDIARIO fuentes oficiales de la Presidencia del Pleno municipal, que dirige el edil Mauricio Valiente (Izquierda Unida), en las cuentas de 2019 se han dedicado, por primera vez, 40.000 euros en la partida de Patrimonio Artístico.

“El Presupuesto de 2019 contempla en la partida 609.00

‘Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural’, del Programa 912.16 Presidencia del Pleno, la cantidad de 40.000 euros, con objeto de atender al importe de la realización de los cuadros de los alcaldes de Madrid que faltan por realizar“, informan.

Asimismo, explican que “en el momento actual no se encuentra en tramitación ningún expediente de contratación con este objeto” por lo que no pueden difundirlo. Se incluye en esta partida, igualmente, la resignificación y la reubicación de los cuadros existentes para mejorar la experiencia de los visitantes a la galería. Una sala que, de todas formas, solo está abierta días muy señalados por jornadas de puertas abiertas.

El cuadro de José María Álvarez del Manzano, último alcalde con retrato, es obra del artista gaditano Cristóbal Toral. “Mientras que el cuadro de Tierno aporta algo de su aire doctrinal, el de Juan Barranco muestra su sencillez, y vemos la bonhomía de Sahagún en su retrato, el de José María muestra aplomo, generosidad y predisposición a crear espacios para el desarrollo de las personas”, explicó Alberto Ruiz-Gallardón en su presentación en 2005.

En todo caso, tal como dijo Valiente en la comisión de presupuestos, entre “los cuadros de los alcaldes de Madrid que faltan por realizar” hay, además de Ana Botella y Manuela Carmena, dos republicanos: Cayetano Redondo Aceña (de noviembre del 1936 a abril de 1937) y Rafael Henche de la Plata (de abril de 1937 a marzo de 1939).

Petición del PSOE

Se trata de una petición expresa del grupo municipal socialista, en palabras del edil Ramón Silva. “Hay dos alcaldes de Madrid que no tienen cuadro, que son Henche de la Plata y Redondo Aceña, alcaldes de Madrid durante la Guerra Civil, uno de ellos fusilado después, el otro padeció cárcel. Creo que es algo que hay que solventar”, indicó.

Valiente quiere que quede claro los alcaldes que no salieron de las urnas. “Hay alcaldes que no fueron electos, hay que explicarlo en coherencia del conjunto de políticas de Memoria (Histórica) que se están llevando en el Pleno. Y, por lo tanto, lo que se va a hacer es una explicación y una diferenciación de aquellos alcaldes electos democráticamente y los que fueron impuestos por una dictadura y elegidos no democráticamente”, explicó hace unas semanas.

“Evidentemente muchos alcaldes del siglo XIX no solo eran electos por la autoridad gubernativa sino que, además, una autoridad gubernativa que se elegía voto censitario, sin participación de la mujer, etcétera. Pondremos una pequeña nota histórica de las condiciones de elección”, agregó el edil.

Valiente aprovechó para sacar a relucir una vez más la Guerra Civil. “Evidentemente hay una ruptura que nadie puede negar, en este país hubo un golpe de Estado y una dictadura fascista, y eso se refleja a partir del golpe de Estado del 36, y eso tendrá un reflejo que tiene que explicarse, es lo normal”, apuntó el tercer teniente de alcalde.