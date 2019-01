Carmena despide a 17 directores de polideportivo y genera la guerra entre sindicatos e IU

El Ayuntamiento de Madrid va a cesar a 17 directores de polideportivo y ha provocado un enfrentamiento a varias bandas entre el propio Consistorio, los sindicatos que quieren colocar a sus afines, los directores actuales y los técnicos en actividad física que quieren aspirar a dichas plazas.

Manuela Carmena como concejal de Cultura y Deporte es la última responsable de estos ceses. Muchos de los cuales son profesionales con más de 20 años de experiencia a sus espaldas que tienen el apoyo de sus respectivos distritos. Ahora se pondrán a nuevos directores a dedo, por libre designación.

Se trata de una decisión que ha disgustado muchos de los afectados, incluyendo concejales de distrito de Ahora Madrid. Algunas de las partes consideran que el equipo de Gobierno podía haber hecho más para gestionar mejor esta situación.

El sindicato CCOO ha llegado a enviar una carta al edil Mauricio Valiente, como responsable de IU Madrid, para que llame al orden a Carlos Sánchez Mato, presidente de Vicálvaro, por movimientos que van en contra de los intereses de la central sindical.

La edil del PP Almudena Maíllo considera que Carmena “retuerce la normativa para poner personas a dedo”

“Trasladarte nuestra preocupación por los recientes hechos de Vicálvaro y que han llegado a un punto en el que entendemos que se hace sumamente conveniente tu intervención“, explica CCOO. Dicen que se ha producido una “gestión irrespetuosa con el acuerdo convenio”.

Explican que durante un tiempo dieron cuartelillo a Sánchez Mato porque estaba centrado en “el acoso de Montoro al Ayuntamiento” pero ahora que ha sido cesado ya no le perdona su actitud.

“Nueva plaza innecesaria”

“Nuestra sorpresa en los últimos meses, cuando Sánchez Mato ya no es concejal de Hacienda y se ha agravado el asunto llegando al punto de querer usar dinero público para crear una plaza innecesaria para dárselo a una persona concreta”, denuncian. Dicen que esta mujer “no cumple los requisitos”, sólo se busca “atender sus necesidades personales”.

CCOO ha comprobado que “el concejal no sólo era conocedor de la situación sino que era promotor y no estaba dispuesto motivar dicho asunto a este sindicato”. Explican que no quieren “calificar por escrito” los hechos y avanzan que Gerencia de la ciudad ha paralizado la intentona y, por ello, han decido “de momento” no hacer una protesta pública sobre el tema.

En todo caso piden una reunión a Valiente en su calidad de jefe de filas de Sánchez Mato ya que, a su entender, el edil de Vicálvaro está “haciendo peligrar el proceso acordado en la mesa general de negociación y firmado por la alcaldesa Manuela Carmena”.

El drama de Barajas

Por ejemplo, destaca el caso de Chon, profesional en el distrito de Barajas que poco antes de jubilarse será mandada a Vallecas, en al otra punta de la ciudad, a dar clases por las tardes. “Una degradación injusta en toda regla”, consideran sus compañeros.

El grupo municipal del PP ha llevado esta cuestión a debate en el pleno de la Junta Municipal pero Ahora Madrid y PSOE votaron en contra de su proposición. La edil popular en Barajas, Almudena Maíllo, en declaraciones a OKDIARIO, expone: “Parece que el Ayuntamiento quiere apartar a personas que llevan más de 20 años trabajando con profesionalidad y dedicación probada, retorciendo la normativa, para poner a otras personas a dedo”.

“No se entiende si no que una persona de la trayectoria de Chon, a la que apoyan todas las asociaciones deportivas y los usuarios del polideportivo, sea destituida de esta manera tan injusta”, agrega Maíllo.