La primera teniente de alcalde de Madrid y delegada de Equidad, Marta Higueras, pide al PSOE que presente pronto un candidato "fuerte" para que no gane la derecha las elecciones municipales.

La teniente de alcalde Marta Higueras ha señalado este lunes que es muy importante conocer el candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital, pero no para enfrentarse a él sino para que haya un entendimiento entre todas las fuerzas progresistas.

“Tenemos que sumar, por eso es muy importante que el candidato del PSOE sea fuerte, que arrastre votos, que sume y que podamos tener ese bloque de izquierdas sólido”, ha explicado. Se trata de la última cabeza de cartel que falta por desvelar de los cuatro principales partidos para las elecciones en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Sobre el ya confirmado candidato por el PP, José Luis Martínez-Almeida, Higueras ha dicho de él que es un hombre “de continuidad”, de quien conocen su forma de hacer política, “absolutamente distinta” a la de ellos al sustentarse en la “agresividad y las descalificaciones personales“. “Será una campaña de ese estilo”, ha lamentado.

No negociará con Vox

Además, Higueras ha apuntado que, en su opinión, negociar con Vox “a cualquier partido sensato” le restaría votos. “El PP hará sus cálculos electorales. Cualquier negociación con Vox que pase por un perjuicio a los derechos conquistados hasta este momento, fundamentalmente los de las mujeres, a cualquier partido sensato le restaría votos”, ha argumentado tras firmar un convenio con UNWRA.

“Nosotros no vamos a negociar con Vox y si el PP quiere hacer eso pues tendrá sus cálculos electorales”, ha aclarado la mano derecha de la alcaldesa e intermediadora entre la plataforma Más Madrid y las distintas sensibilidades que quieren formar parte de ella.

Fricciones con el ex Jemad

Por otra parte, Higueras ha asegurado que “no es verdad” que el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, esté exigiendo el segundo puesto en la lista de Más Madrid. Defiende que las negociaciones con la formación morada “van bien”, como con el resto de fuerzas, y entiende que “van a finalizar pronto”.

“Que el señor Julio Rodríguez esté exigiendo ser número 2, 3, 5, 8 o 1 no es verdad nada de esto. No sé de donde salen esas filtraciones pero no son verdad”, ha declarado. Dice que le “sorprende” las declaraciones que salen en los medios. “Leo mi nombre y, no sé, la gente sabe mucho más que yo de las cosas que hago, la mitad de las cosas que salen no son verdad. Estamos en una negociación tranquila y fácil, no tenemos ninguna dificultad“, ha indicado. En todo caso, no ha podido concretar si ella será la ‘número dos’ en la candidatura porque aún se está cerrando.

“Machista, homófobo y racista”

Otro edil que ha hablado este lunes ha sido Jorge García Castaño, responsable de las finanzas municipales. Ha indicado que a las elecciones de mayo se presentarán dos proyectos, el encabezado por Carmena, guiado por “la modernización de la ciudad en la línea de otras capitales europeas”, y otro con un discurso “machista, homófobo e incluso racista y anti europeo, un paso atrás”.

El edil, a continuación, ha aclarado que no se refería directamente a PP y Cs aunque ha apostillado que “parece claro que la única apuesta de Almeida y Villacís es un tripartido con un partido de ese tipo”.

Por el contrario, ha defendido desde Carabanchel que el proyecto que encabeza Carmena con Más Madrid “está atrayendo cada vez a más sectores sociales, muy heterogéneos, en un proceso de modernización de la ciudad en la línea de otras capitales europeas”. “Ninguna gran capital europea o norteamericana están en agendas de ese tipo, en las que parece que les sobra la mitad de la ciudad”, ha declarado sobre Vox.

En cuanto a la confección de la lista de Más Madrid, García Castaño ha contestado a la prensa que “eso es lo de menos” porque de lo que se trata es de construir “un proyecto transversal, madrileño, democrático y progresista con el que llegar al mayor número de sectores posibles”.

En la misma línea ha ido la presidenta de Carabanchel, Esther Gómez Morante –otra de las suspendidas de militancia de Podemos–, que ha declarado que están “centrados en seguir gobernando”. “Nosotros estamos a lo que nos toca y a lo nuestro, que es presentar cosas como ésta (la remodelación de La Mina), que es el fruto del trabajo hecho estos años”, ha terminado.