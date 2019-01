Almeida: “Los votantes no entenderían que no pactásemos con Vox para echar a Carmena”

El candidato popular a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirma que los votantes del PP no entenderían que su partido fuese incapaz de llegar a acuerdos con VOX para echar del Ayuntamiento a Manuela Carmena. Una consideración que, a su juicio, también debería hacerse la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Begoña Villacís.

En la entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO, Martínez-Almeida considera que VOX está sufriendo un “cordón sanitario injusto”, como el que José Luis Rodríguez Zapatero decretó contra el PP en 2003, en virtud del llamado Pacto del Tinell. El candidato popular pronuncia estas palabras tras un fin de semana en el que los representantes de Vox han sufrido intentos de agresión, alentados por Pablo Iglesias y los independentistas, en distintos puntos de España.

PREGUNTA: Durante los últimos días, Vox ha sufrido ataques en Zaragoza, Cataluña, Murcia… ¿Se le está aplicando un cordón sanitario injusto?

RESPUESTA: Qué nos van a decir a nosotros de cordón sanitario, que viene ya del Pacto del Tinell en 2003, auspiciado por José Luis Rodríguez Zapatero. Es otra muestra de lo que es la izquierda, que desgraciadamente sufrimos en este país. VOX me parece un partido perfectamente constitucional, que no quiere romper la Constitución. Y que conste claramente, que no soy de VOX.

P: Nos consta…

R: Tengo profundas discrepancias con VOX, también determinados puntos de unión, pero por supuesto si hubiera que llegar a un acuerdo con VOX, en función de mi programa y mis convicciones, sin traicionar a mi electorado, ¿algún votante del PP entendería que para echar a Carmena no llegáramos a un acuerdo razonable con VOX? Es la misma pregunta que hay que hacer a Begoña Villacís: Begoña, después de cuatro años de Manuela Carmena, ¿algún votante razonable de Ciudadanos entendería que tú no llegaras a hacer el máximo esfuerzo posible por pactar con el PP o con VOX para echar a la izquierda radical que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid?