Dimiten tres vocales de Carmena en Carabanchel por sentirse “ignorados y defraudados”

La Junta Municipal de Carabanchel ha sufrido tres dimisiones de vocales vecinos de Ahora Madrid. El motivo pasa porque se sienten "ignorados y defraudados".

Tres vocales de Ahora Madrid en el distrito de Carabanchel han dimitido fulminantemente de sus puestos. Todos ellos de la corriente de Ganemos Madrid han emitido un comunicado conjunto en sus redes sociales en el que cargan con dureza contra la concejal presidenta de Manuela Carmena en la Junta Municipal, Esther Gómez Morante.

Se trata de Beatriz Rodríguez Ramos, María José Gallego Martín y Francisco José Nicolás Martín. “Nos vamos ignorados y defraudados. Después de un largo período de reflexión hemos decidido dimitir de nuestros cargos”, empiezan indicando en su comunicado.

“Han sido tres años difíciles como vocales vecinos. Desde el principio de la legislatura de Ahora Madrid en el Ayuntamiento hemos sido ignorados por la concejala presidenta de Carabanchel, sus asesores y nuestros portavoces del grupo municipal en el distrito”, lamentan. Estos portavoces, explican, “provenían de la candidatura de Ganemos Carabanchel, pero pronto se olvidaron del colectivo que les propuso como portavoces”.

“La concejal y su equipo ha actuado según su criterio, sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de los vecinos y vecinas de Carabanchel”

En los últimos meses la situación como vocales, dicen, “se ha vuelto insostenible“. La comunicación con Gómez Morante, sus asesores y el resto de vocales vecinos ha sido “prácticamente nula”. Por todo ello anuncian: “Hemos decidido dejar nuestro cargo, muy a nuestro pesar, ignorados y defraudados por este equipo de Gobierno y el resto de vocales”.

NOS VAMOS IGNORAD@S Y DEFRAUDAD@S Después de un largo período de reflexión l@s tres vocales vecin@s de la candidatura… Publicada por Ganemos Carabanchel en Sábado, 29 de diciembre de 2018

“Situación insostenible”

“Comenzamos la legislatura con ilusión por colaborar con el equipo de gobierno, pero pronto nos dimos cuenta que no iba a ser fácil. Se nos indicó que la comunicación con la Concejala Presidenta tenía que ser a través de nuestro portavoz, nunca se definió nuestras funciones como vocales vecinos, se nos recomendó que no debíamos tener relación con el personal de la Junta Municipal, la mayoría de nuestras propuestas para votar en el Pleno fueron rechazadas por la concejala y sus asesores, la información que les solicitábamos a los asesores no era respondida, etc.”, relatan.

Indican que “algunas informaciones nos llegaban antes a través de los colectivos a los que pertenecemos que de los asesores de la concejala presidenta”. “Nuestro papel como vocales se limitó a acudir a los Plenos del distrito y a algunas reuniones informativas”, lamentan amargamente.

Los tres ex vocales consideran que Gómez Morante y sus asesores “no han tenido en cuenta el programa electoral que presentó Ahora Madrid para Carabanchel”. “Han actuado según su criterio, sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de los vecinos y vecinas de Carabanchel. La participación de la que tanto presume este equipo de gobierno no ha sido real, como se demuestra en la baja participación del Foro Local de Carabanchel y la escasa ejecución de los proyectos seleccionados en los Presupuestos Participativos”, agregan Beatriz, Mari Jose y Fran que firman como “ex vocales vecinos de Ahora Madrid en Carabanchel”.