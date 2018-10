Podemos pagó con fondos europeos de Erasmus los mítines de su ‘universidad’

Bruselas estudiará la documentación para retirar parcial o totalmente la subvención si no se cumplen las condiciones Podemos usa su fundación 25M para vestir sus mítines como debates entre jóvenes y políticos sobre juventud

La universidad de otoño de Podemos se pagó en parte con fondos europeos de Erasmus+. Fuentes oficiales de la Comisión Europea confirman a OKDIARIO que “los eventos con influencia política no son elegibles para recibir subvenciones de Erasmus+”.

Una serie de carteles en los diferentes espacios ‘La Uni de Otoño’ revelaban esta circunstancia: “Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea”.

Ahora, tal como indica oficialmente fuentes del entorno del comisario europeo de Educación a este diario, no está claro que Podemos y el Instituto 25M –el organizador oficial– hayan cumplido las bases de la convocatoria para recibir estas ayudas europeas.

Desde Bruselas indican a OKDIARIO que tendrán que hacer una evaluación “exhaustiva” de las actividades realizadas para conceder o no las subvenciones concedidas. Por ahora, dicen que no tienen información en concreto de este evento de Podemos y su grupo parlamentario europeo. En todo caso, indican que por norma no se pueden subvencionar eventos de partidos políticos.

Todos los ponentes de Podemos

En este caso, Podemos usa el Instituto 25M para poder recibir la subvención. Aunque lo visten como un evento de discusión académica, en realidad el evento es a todas luces un evento programático de Podemos. Todos y cada uno de los ponentes están vinculados a la izquierda que representa el partido morado. No había representantes de otros partidos políticos de otras ideologías.

Otros grupos europarlamentarios no usan este tipo de financiación para estos actos

Además, en lugar de ser un evento de discusión teórica acabó siendo un mitin político. Los líderes políticos Pablo Iglesias, Miguel Urbán, Juan Carlos Monedero, etc. se esforzaban en, con un tono de mitin, lanzar las proclamas más duras para lograr más aplausos del público. A algunos, como a Manuela Carmena, le molestó este ambiente de partido más que de debate. Y así lo dejó notar la alcaldesa en su intervención.

Lemas de partido

Los debates se iniciaban coreando lemas como ‘Sí se puede’ o ‘Presidente, presidente’. El nombre oficial del evento era “La Uni de Otoño” pero en todos los medios de comunicación se recogió como lo que verdaderamente era: “la universidad de Podemos” que realiza cada año.

Por otra parte, OKDIARIO ha consultado con otros grupos parlamentarios de la Eurocámara y aseguran que ellos no usan fondos Erasmus+ para sus eventos de partido.

En todo caso, desde la organización del evento, fuentes próximas al Instituto 25M, aseguran que la financiación europea solo supuso una parte “minoritaria” del total. No ofrecen el porcentaje exacto pero defienden que la mayor parte del coste total lo asume directamente la fundación Instituto 25M.

Añaden que sí cumplen las bases de la convocatoria. El dinero servirá para, por ejemplo, pagar el viaje a los ponentes internacionales. El objetivo, dicen, es acercar a los jóvenes la política y los encargados de redactar la legislación vinculada a los jóvenes. Dicen que había una caseta para recibir las sugerencias de los jóvenes.

Sin embargo, tras revisar el programa del evento no hubo ni una sola mesa de debate centrada en los jóvenes. El acto de apertura trató sobre cómo traer la república a España (“La Corona, ¿pa’ cuándo?”). Otros debates fueron: Pregón De Madrid al cielo, Debate Así hacemos el cambio, ¡Ay!, Europa. Alternativas al modelo neoliberal y a la extrema derecha o Abriendo melones. Agenda y debates del feminismo de hoy, Lecciones autonómicas Gestión, acuerdos y desacuerdos o Madrid 2019, La Puerta del Sol como puerta del cambio en España. Todo para promocionar y mejorar el ideario de Podemos.

Bruselas lo estudiará

Desde la Comisión se remarca que “las reuniones estatutarias de organizaciones o redes de organizaciones, o eventos con influencia política (como eventos de campañas electorales, convenciones de partidos políticos, etc.) no son elegibles para recibir subvenciones de Erasmus+”. Hacen hincapié en que “por lo tanto, las reuniones estatutarias de un partido político no pueden recibir fondos de Erasmus +”.

"En 2019 @AdaColau y @ManuelaCarmena repetirán como alcaldesas. Trabajaremos para que en 2020 haya un Gobierno de coalición progresista que siga poniéndoselo fácil a los ayuntamientos que han hecho posible el ¡Sí se puede!".@Pablo_Iglesias_ en #LaUniDeOtoño pic.twitter.com/Dj6M0PiwpD — PODEMOS (@ahorapodemos) October 13, 2018

Los proyectos finalizados se someten a una evaluación posterior exhaustiva, con una verificación de si las actividades realizadas son elegibles para recibir financiación. En caso de que estos controles revelen que cualquiera de las actividades difiere de su descripción en el formulario de solicitud, la Agencia Nacional podría reducir parcialmente o retirar completamente la financiación. Por ahora, la información disponible en la Comisión no muestra ningún vínculo directo entre los proyectos apoyados en España y el evento ‘La Uni de Otoño’.

En todo caso, recuerdan que, en efecto, Erasmus+ sí apoya “Reuniones entre jóvenes y decisores legislativos en el campo de la juventud”. En estos eventos, los jóvenes tienen que discutir entre ellos y con los responsables políticos. Las ONG, asociaciones, entre otros, son elegibles para solicitar la financiación de Erasmus+.