Las guerras entre territorios con barones socialistas y Ferraz, lejos de apagarse, se van acrecentando día a día. Uno de esos barones echa más leña al fuego cada semana desde que la cúpula socialista fulminó su congreso regional: se trata de Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, que ha defendido este miércoles la necesidad de tener un partido en el que la voz de los militantes «sea la que decida y no cuatro en un despacho de Madrid».

Tudanca, ahora enfrentado a Ferraz, ha reconocido este miércoles que los últimos días han sido «convulsos», aunque ha confesado que le hubiera gustado «que no llegara la situación a este punto» y que no se resigna «a tener un PSOE «unido y fuerte».

En declaraciones a los medios al inicio de una reunión con militantes en Burgos, Luis Tudanca ha asegurado, a raíz de la suspensión por parte de Ferraz del proceso de primarias que quiso emprender en Castilla y León, que «han sido muchas las agrupaciones del partido que han pedido que acudiera a hablar y explicar los hechos con transparencia».

El político burgalés ha abogado por contar con un partido «autónomo, que defienda y piense en Castilla y León, y sólo en Castilla y León», razón por la que ha recordado que a esa tarea se ha dedicado en estos últimos años y ha reconocido que desde los órganos estatales del PSOE les han «quitado la posibilidad de decidir», informa Ep.

Por esta razón, ha pedido que se la «devuelvan cuanto antes», si bien ha pedido «tranquilidad». «El resto lo hablaremos dentro, donde se debe hacer, en los órganos del partido», ha afirmado, al tiempo que ha explicado que no ha recibido llamada alguna de Ferraz.

Desde su posición, ha recalcado que no se cansará de «llamar al diálogo» y ha confesado que le hubiera gustado «que no llegara la situación a este punto», pero no se resigna a tener un PSOE «unido, fuerte, que ha hecho frente al primer gobierno de extrema derecha de la historia de España».

El PSOE de Castilla y León está en pie de guerra contra Ferraz después de que la dirección federal tumbara su proceso de primarias que la formación regional había convocado desafiando los estatutos. Tras la decisión de Ferraz, la secretaria de Organización del PSOE autonómico en Castilla y León, Ana Sánchez, ha reclamó que «se devuelva la voz» a la militancia «ya» y ha consideró «un despropósito» que el Comité de Garantías Federal del partido decidiera suspender la convocatoria del congreso en la comunidad previsto para el 25 y 26 de enero, al coincidir con el proceso del congreso federal.

Finalmente, la dirección nacional del PSOE hizo valer su posición de fuerza y anuló la convocatoria del Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León para hacer unas primarias que había aprobado su Comité Autonómico. Y es que Ferraz entendía que esa convocatoria de primarias incumpliría los Estatutos del partido, que establecen que las citas autonómicas se deben celebrar tras la federal.

Por ello, la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE nacional decidió dejar sin efecto las bases de la convocatoria regional, tal y como se pudo saber tras una resolución de este órgano del partido.

Tras la decisión de Ferraz de tumbar las primarias, líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, anunció que acata la decisión, si bien no la comparte. El político burgalés ha dicho que lo hace «por respeto» al partido al que «tanto» quiere, pero ha dicho que su compromiso es defender «la voz de la militancia a la que se ha impedido ejercer suspendiendo las primarias», puesto que la convocatoria ha sido «escrupulosamente estatutaria».