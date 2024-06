Tudanca afea a Gallardo el uso de su baja y éste responde: «Mi juramento por España no se suspende»

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que actúe ante la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en actos de Vox cuando está de baja por paternidad y después de la difusión de «mensajes racistas» a través de sus redes sociales ante la llegada de migrantes a León.

Ante estas acusaciones, Juan García-Gallardo, ha dicho que su juramento en defensa de España «no queda en suspenso por mis circunstancias personales». Asimismo, ha recordado que «algunos se van cinco días a reflexionar sobre la corrupción de su familia» mientras que él se va seis semanas a cuidar de la suya. «Mis padres me legaron una España unida y yo no voy a rehusar la responsabilidad de poner lo mejor de mí para transmitir ese mismo legado a mi hijo», ha escrito en sus redes sociales.

Cabe decir que esta polémica comenzó porque el vicepresidente de Castilla y León respondió a una noticia sobre la llegada de inmigrantes a la provincia castellanoleonesa con una exclamación en redes: «¡Que los aloje la ministra en su casa o billete de vuelta a su país!». Asimismo, explicó en otra publicación que los emigrantes españoles iban con contrato de trabajo, voluntad de integración y esperanza de regreso a su patria. «Los moros vienen, en demasiadas ocasiones, a cobrar ayudas sociales, queriendo imponer sus costumbres y sin voluntad de regresar a sus países. No es lo mismo», dijo.

Sobre estos hechos se ha referido Tudanca en el Pleno de las Cortes durante la argumentación de su pregunta al presidente sobre reto demográfico, un punto en el que ha recordado que una de las medidas más útiles para conciliar es la baja por paternidad. En este punto ha recordado que este permiso lo disfruta ahora García-Gallardo.

«Hoy no está aquí porque disfruta de su permiso de paternidad, ahora, eso sí, ayer estaba constituyendo la Mesa por la Unidad Nacional en Cataluña, para poner mensajes y racistas, si tiene tiempo, no está de baja, para hacer campaña sí tiene tiempo, no está de baja, pero para venir aquí, que es donde le pagan los castellanos y los leoneses, no tiene tiempo, está de baja», ha criticado Tudanca ante el hemiciclo.

De este modo, ha exigido a Mañueco que «tome alguna medida» ante esta situación y después de que el vicepresidente se dedique, a juicio de Tudanca, a «trufar» su cuenta en redes sociales de citas racistas.

Sobre este asunto, Tudanca ha afeado que García-Gallardo callara cuando llegaron inmigrantes ucranianos a Villaquilambre y ahora inste al ministerio a alojar a los nuevos migrantes que llegará a León «en su casa. «¿Será porque ellos son blancos y cristianos y los que vienen ahora moros y negros?», se ha preguntado el líder socialista, quien ha insistido en que eso «se llama racismo».

Por último, sobre este asunto, Luis Tudanca ha recordado que la 27 edición de las Edades del Hombre tiene por lema Hospitalitas y ha informado de que la frase que encabeza la exposición es: «No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles».

«Fíjese que ni la Biblia respetan, pero cuando no son racistas, son machistas», ha concluido.