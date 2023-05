Lambán calló cuando Sánchez pactó con Bildu y ahora se indigna porque lleve etarras en sus listas

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, el mismo que ha callado, complaciente, desde que Pedro Sánchez gobierna apoyándose en los proetarras de Bildu para garantizarse los presupuestos del Estado, ahora dice estar indignado por que EH Bildu lleve a etarras en sus listas electorales. La nueva posición de Lambán llega a un par de semanas de las elecciones municipales y autonómicas, en las que él se juega seguir al frente del Gobierno de Aragón y su partido teme por perder el peso territorial del que disfruta en esta región al calor de sus alianzas con Podemos y los soberanistas de la Chunta. En 2019, cuando Sánchez pactó por primera vez con Bildu los presupuestos del Estado, Lambán evitó lanzar ni una sola crítica. Al ser preguntado dijo que lo oportuno era ser «comedidos», que, su juicio, la mejor forma de contribuir a la política ante aquella alianza entre su partido y los proetarras era «ser comedidos en nuestras declaraciones». Antes, en junio de 2018, cuando Bildu permitió que Sánchez se instalara en La Moncloa votándole la moción de censura contra Rajoy, Javier Lambán no dudó en calificar de «éxito» la operación que había consumado su jefe de filas.

Ante estos antecedentes resulta significativo que sea ahora, en plena campaña electoral en la que se juega la reelección, cuando Javier Lambán inste a su partido a «romper cualquier relación» con EH Bildu, que lleva en sus listas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo a 44 condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA, siete de ellos por delitos de sangre. El dirigente socialista critica de esta forma a uno de los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Por mí, EH Bildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos», ha señalado Lambán en un mensaje colgado en las redes sociales.

Por mí, @ehbildu puede incluir en sus listas a quien quiera. Pero el @PSOE debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos — Javier Lambán (@JLambanM) May 11, 2023

Javier Lambán es uno de los barones del PSOE críticos con Sánchez, aunque también en esto lleva años dando bandazos, alternando declaraciones a gustos tanto de los sanchistas como de los antisanchistas. En Aragón se presenta en los comicios del 28M a la reelección, tras haber gobernado en coalición con Podemos y con los nacionalistas de CHA y PAR.

EH Bildu es uno de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Gracias a la formación proetarra, el Ejecutivo ha podido sacar adelante leyes de gran calado como los dos últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la Ley de Vivienda.

«Ya no engañas»

El alcalde de Zaragoza y candidato del PP al Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asegura que Javier Lambán «ya no engaña a nadie». «Ya no engañas a nadie. Otra vez el mismo truco cínico de decir pero no hacer. No te vas a dar de baja y no vas a hacer nada contra Sánchez. Vamos a ser los ciudadanos los que os mandemos al PSOE y Bildu a la oposición. Y la primera oportunidad llega ya mismo, este 28 de mayo», ha afirmado Azcón para referirse a las declaraciones del dirigente socialista.

🔵 Ya no engañas a nadie. Otra vez el

mismo truco cínico de decir pero no hacer. No te vas a dar de baja y no vas a hacer nada contra Sánchez. Vamos a ser los ciudadanos los que os mandemos al PSOE y Bildu a la oposición. Y la primera oportunidad llega ya mismo, este 28 de mayo. https://t.co/Jglsp7wFgD — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 11, 2023

«Fines partidistas»

La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, criticó la lista electoral de EH Bildu. «Son unas listas que no nos gustan, unas listas que además reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas», aseguró.

Sin embargo, acusó al PP de utilizar este «debate político» con «fines partidistas». «En la utilización de ETA y del terrorismo dentro del debate político y con fines partidistas jamás van a encontrar al PSOE», apostilló Alegría.

«Hace doce años se anunció el fin de la actividad terrorista de ETA. Esa victoria la conseguimos desde la unidad toda la ciudadanía de este país», afirmó la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.