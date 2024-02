Laura Montecino: «Sánchez no tiene más ideología que su propia pervivencia en el poder»

«Sánchez no tiene más ideología que su propia pervivencia en el poder». Lo afirma Laura Montecino, 32 años, profesora de Lengua Española en la ESO y Bachiller en un instituto de Madrid e impulsora de Izquierda Española (IE), la nueva formación política que va a presentarse a las elecciones europeas para competir por los desencantados del PSOE o de Izquierda Unida, y captar el ala izquierda de Ciudadanos. Izquierda Española, liderada por el abogado Guillermo del Valle, pretende «recoger el desencanto de los huérfanos de la izquierda oficial», dice Laura Montecino. A sus actos se han acercado desde Nicolás Redondo Terreros a Soraya Rodríguez.

Laura Montecino sitúa a IE en la socialdemocracia, reivindica el nombre de España sin complejos, pide recentralizar competencias para evitar los privilegios del nacionalismo y reclama que el español sea lengua vehicular en todo el país «para garantizar la igualdad real y el progreso». IE ve al Gobierno «supuestamente progresista» sometido al «chantaje constante» del «nacionalismo reaccionario» y «la ultraderecha de Junts».

Laura dice haber dado el paso de la sociedad civil a la política porque siente que España se rompe.

Pregunta.- ¿Qué es Izquierda Española?

Respuesta.- Una nueva fuerza política que viene a reconciliar la izquierda con España y España con la izquierda. Queremos recoger el desencanto de un montón de huérfanos políticos de izquierdas. Creemos que hay que conciliar la justicia social, la redistribución, los derechos laborales y otros planteamientos clásicos de la izquierda con la igualdad como principio de nuestra acción política. La igualdad entre trabajadores y entre territorios.

P.- ¿Qué espacio es? ¿Desencantados del PSOE? ¿La izquierda de Ciudadanos?

R.- El de una izquierda amplia desde el centro izquierda a la izquierda transformadora. Una izquierda centrada en el mundo del trabajo, los derechos sociales y laborales e igualdad entre territorios y personas. Lo que la izquierda oficial ha dejado de ser.

P.- Quieren recentralizar educación, sanidad, justicia o fiscalidad para acabar con los privilegios del nacionalismo.

R.- Sí. La unidad y la fuerza del Estado es lo que garantiza las posibilidades de una España justa e igualitaria. Con un sistema sanitario y educativo fuertes. Dividirlos no es lo más inteligente. Tiene que regir la igualdad entre todos los españoles sin depender de su código postal o de privilegios derivados de una identidad sentida.

P.- No tenéis complejos con la palabra España.

R.- No. En España se da una anomalía muy extraña respecto a Europa y el resto del mundo. La izquierda francesa o italiana asumen que son la izquierda de Francia o Italia. Aquí, la izquierda no ha querido llamarse española. Le ha regalado la idea de España a la derecha. España es nuestro país, nuestra comunidad política, y defendemos la unidad de España como condición para la igualdad y el progreso.

P.- No sois liberales en lo económico.

R.- No. Estamos en la socialdemocracia o socialismo democrático. Se trata de utilizar las herramientas del Estado para redistribuir la riqueza, garantizar las condiciones materiales de todos los ciudadanos por igual y el acceso a oportunidades para desarrollar cada uno sus proyectos de vida y un reparto fiscal justo.

P.- No os gusta el Concierto Vasco o los pactos de Sánchez con Cataluña.

R.- Es intolerable para la izquierda conceder privilegios o ventajas a alguien por la región a la que pertenece. Nos oponemos al dumping fiscal de la Comunidad de Madrid, pero también al Cupo Vasco, los conciertos navarros o las concesiones intolerables del Gobierno a esas fuerzas de ultraderecha.

P.- ¿Junts es ultraderecha?

R.- Desde luego. Pide las competencias de inmigración. ¿Para qué será? Pretende, además, levantar un muro entre conciudadanos.

P.- Dice Sánchez que para que haya un «Gobierno de progreso».

R.- Nosotros no queremos un Gobierno conservador o liberal en lo económico. Un Gobierno del PP y Vox nos parece un escenario lamentable. Pero, ahora, la gobernabilidad de nuestro presunto Gobierno de progreso está en manos de fuerzas reaccionarias. Dice Sánchez que el PP está parasitado por VOX. El Gobierno también está parasitado por Junts que, encima, llega al Congreso y vota en contra de la amnistía. Nuestro Gobierno presuntamente progresista está secuestrado por fuerzas reaccionarias y de derechas y deja ver el estado lamentable al que ha caído la política española.

P.- ¿El PSOE es de izquierdas?

R.- Ha sido una fuerza históricamente ambivalente que ha tomado medidas de izquierdas en derechos civiles y reformas económicas favorables a los ciudadanos. Pero, también, medidas extremadamente lesivas para los trabajadores. El PSOE está secuestrado por el chantaje constante de los nacionalistas.

P.- Define a Pedro Sánchez.

R.- No tiene más ideología que su propia pervivencia en el poder. Hace concesiones tan lesivas e insólitas como la quita de la deuda a ciertos territorios a cargo del resto de trabajadores o una amnistía para delincuentes perseguidos por malversación. Sánchez no tiene más ideología que el propio Sánchez.

P.- ¿Cómo ha reaccionado el PSOE a la aparición de Izquierda Española?

R.- Nos han llamado «derecha enmascarada» por usar el término «española». Adrián Barbón u Óscar Puente han dicho que ya hay un partido de izquierda nacional que defiende los intereses de todos. Si se refieren al PSOE lo disimulan muy bien.

P.- ¿Nicolás Redondo Terreros irá en la lista a las europeas?

R.- Tenemos muy buena relación con él y con los Mújica o con Soraya Rodríguez, pero es muy pronto para hablar de listas. Lo esencial es que hemos venido a quedarnos y después de las europeas iremos al resto de elecciones.

P.- ¿Buscáis el voto desencantado de Sánchez que ha terminado en Feijóo?

R.- No excluimos a nadie. Buscamos recoger el desencanto de muchos huérfanos que no se sienten representados por esta izquierda que nos hace elegir entre desguazar el Estado con políticas liberales y con privatizaciones o desguazarlo por territorios y venderlo al mejor postor. Si algún votante del PSOE ve en Izquierda Española esa representación que ya no tiene y que lo ha empujado a la derecha, nosotros somos su fuerza.

P.- ¿Con el PP y Vox se puede hablar o hay muros?

R.- Se puede hablar con todo el que tenga legitimidad democrática, pero no venimos a hacer pactos con fuerzas conservadoras o nacionalistas y xenófobas como Vox. Respetamos la legitimidad del PP, pero nos separa muchísimo. No vale la defensa vacía de la unidad de España mientras profundiza en privatizaciones y vacía los servicios públicos. Nuestro aliado natural es la izquierda.

P.- ¿Llegaríais a pactos con el PSOE de Sánchez?

R.- Siempre que cesasen en su empeño de fijarse en las identidades sentidas y nacionales y de conceder privilegios a fuerzas reaccionarias de ultraderecha, podríamos hablar de industrialización, trabajo, derechos sociales, laborales…

P.- ¿Qué te parece la situación del español en las escuelas de Cataluña?

R.- Reconocemos la pluralidad nacional, cultural e identitaria de los distintos territorios, pero tenemos una lengua común que es el español. Es fundamental que el español sea lengua vehicular en todos los territorios. También en Cataluña. Es imprescindible terminar con los tres modelos de escolarización por lengua que conviven en España. Es un perjuicio insólito para los estudiantes.

P.- ¿Te han sorprendido los resultados de PISA?

R.- No. Llevamos mucho tiempo denunciando el abandono de un modelo educativo centrado en conocimientos, exigencia, mérito e igualdad de oportunidades en el acceso, pero que sea un sistema exigente. Es lo que garantiza que los estudiantes de familias trabajadoras puedan tener las mismas opciones que quien se puede pagar el mejor colegio. Y se ha abandonado en favor de un modelo competencial segregador. Hablo del bilingüismo, y no solamente en las comunidades con lengua propia. La lengua propia de Cataluña también es el español. También del bilingüismo en inglés, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid. Es imperativa una reforma del sistema educativo. Quienes más la necesitan son quienes no pueden pagarse una educación de excelencia. Tiene que ser la educación pública.

Vea aquí la entrevista completa a Laura Montecino.