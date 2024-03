Koldo y Cueto ante la reclamación del PP balear por las mascarillas ‘fake’: «Habrá que chupársela»

El actual Gobierno de Baleares ha reclamado a la principal empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión, que devuelva los 3,7 millones de euros que la Administración de Francina Armengol dejó de pufo en el Govern por adquirir mascarillas defectuosas a esa empresa. Antes de que saltara el escándalo, los cabecillas de la supuesta trama de corrupción maniobraron para no pagar el dinero que se les demanda. Las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil evidencian cómo Koldo informaba de que estaba usando sus influencias para tratar de hacerse con el nuevo Govern balear, liderado por Marga Prohens, para evitar pagar por las mascarillas fake financiadas por fondos europeos.

El 14 de noviembre de 2023, Juan Carlos Cueto recibió una llamada de Koldo García Izaguirre, quien le explicó las gestiones que había realizado en cuanto a la reclamación de la Administración balear. La conversación incluida en el sumario señala lo siguiente:

Juan Carlos Cueto: ¿Qué tal todo?

Koldo: Todo muy bien. Todo muy bien, estoy aquí pim pon pim pon. Vuelvo el día 23.

Juan Carlos Cueto: Vale.

Koldo: Ya hice lo que tenía que hacer, yo espero que, que haga resultado. Te llamarán. Le llamarán. Avísale a nuestro amigo, al vasco, que está en Aragón ¿vale? [en alusión a Íñigo Rotache].

Juan Carlos Cueto: Sí, sí.

Koldo: Igual le llaman directamente para una reunión con él, ¿vale?

Juan Carlos Cueto: Vale. Pues yo se lo diré. Pero en principio, ¿sí que aceptarían la reunión?

Koldo: Sí, sí, sí, es lo que me han dicho.

Juan Carlos Cueto: Vale, ¿pero con algún fin concreto o qué?

Koldo: Pero lo mejor de todo es que van a aceptar.

Juan Carlos Cueto: ¿Que van a aceptar lo que les digamos?

Koldo: Sí, sí, sí. O sea, es decir, hombre, lo que opinan es borrón y cuenta nueva. Pero bueno, vamos a ello, ¿vale?

Juan Carlos Cueto: Vale.

Koldo: Y luego en caso yo les di el plan B ¿vale? el que me dijiste tú.

Juan Carlos Cueto: Sí, sí, vale. O sea, que están en disposición de colaborar ¿no?, por lo que veo.

Koldo: Sí, sí, sí, sí, por lo que, lo que… a mí es lo que me han dado a entender.

Juan Carlos Cueto: Vale.

Koldo: Hombre, a ver, que te van a montar el pollo, se van a hacer de rogar y habrá que chupársela, eso por cojones.

Juan Carlos Cueto: Vale, vamos a ver el tema. Yo espero que contesten de aquí a que llegue. Si no, cuando llegue estamos en contacto, ¿vale? Tranquilamente.

Koldo: Vale tío, hecho.

Juan Carlos Cueto: ¿Sabes alguna cosa del perro? [en alusión a Victor de Aldama]

Koldo: No.

Juan Carlos Cueto: Nada ¿no da ni señales de vida?

Koldo: No, nada, nada. No, no, no.

Juan Carlos Cueto: Vale, bueno. Pues con tranquilidad y buenos alimentos.

Koldo: Pero bueno, todo a su debido tiempo.

«Como se deduce de esta conversación telefónica, Koldo daría cuenta de que habría tratado de influir en la cuestión balear con el objetivo de satisfacer los intereses de Cueto», deducen los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en un oficio incluido en el sumario.

Conversaciones con Rotaeche

Juan Carlos Cueto no es el único imputado en el caso Koldo preocupado por la reclamación de Baleares. El día 17 de noviembre de 2023, el empresario vasco Íñigo Rotaeche contactó con Cueto para hablar sobre este tema. La reproducción de la conversación es la siguiente, textualmente:

Íñigo Rotaeche: Y luego de Baleares y eso no ha llamado nadie, me imagino que ahora estarán ocupaos, igual la semana que viene.

Juan Carlos Cueto: No sé yo, el miércoles-jueves que viene está fuera, he quedado en hablar con él y vernos el jueves o el viernes, y si no directamente que llame para ver si nos pueden llamar y ver el tema, porque ya lo han recibido hace 10 días. Vale, me imagino que lo habrán llevado al Consejo de Estado seguramente, o al consejo de allí de Baleares.

Íñigo Rotaeche: Claro, pero que eso te digo, que…

Juan Carlos Cueto: Y más como está la cosa ahora, todo caliente, pero bueno. Ya, ya Íñigo, pero que el tiempo es lo que hay, yo le he dicho que el lunes nos reunimos, hacemos otra call y vemos el tema como hemos solucionado esta semana. El tema de pasta, pues, estamos todos igual.

Contactos de Koldo con Baleares

La preocupación por la reclamación millonaria llevó a Koldo García Izaguirre a intentar acercarse a los funcionarios de la Administración balear. Los agentes de la UCO señalan que Koldo, a través de un amigo suyo, había conseguido hablar con el actual responsable de la Administración balear, el cual le había informado que este expediente lo inició el anterior Gobierno autonómico del PSOE, y que ahí está el problema, si bien esta persona en un principio no conocía este asunto. El Govern balear ha admitido contactos de técnicos o funcionarios del Servicio de Salud de Baleares.

El sumario del caso Koldo también revela que el ex ayudante de Ábalos habría intentado contactar con el anterior responsable de la Administración de las Islas Baleares sobre este asunto. La petición fue efectuada por Juan Carlos Cueto, que trataba de indagar sobre lo que estaba sucediendo. Armengol aseguró que «jamás» habló con José Luis Ábalos sobre las mascarillas fraudulentas, ni del reclamo del dinero; sin embargo, dejó este pufo en el Govern, a costa de millones de euros de dinero público, y sus funcionarios eran conscientes de que el contrato no fue fructífero.