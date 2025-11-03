Koldo: «Ayudé a empresas que ahora no me cogerían el teléfono como Grupo Puentes, Talgo y Air Europa»

«Ayudé a empresas que ahora no me cogerían el teléfono como Grupo Puentes, Talgo y AirEuropa». Con estas palabras explica Koldo García cómo en su etapa en como asesor en el Ministerio de Transportes facilitó negocios a determinados empresarios que ahora considera que no querrían acercarse a él.

La primera de las empresas de la que habla es de AirEuropa, en la que Víctor de Aldama era consejero. «Aldama sí tenía acceso al Ministerio, es verdad que el señor Aldama me conocía a mí y es verdad que el señor Aldama hablaba conmigo, es verdad que me pedía cosas que mis conocimientos no abarcaban, igual era un error por mi parte. Lo que yo siempre he visto es que era para solucionar un problema técnico o un problema administrativo que había dentro de la Administración».

Y prosigue: «Siempre he intentado conseguir esa reunión para solucionar ese problema y para beneficiar a esos empresarios que al fin y al cabo generan un trabajo para que podamos tener empleados».

Koldo García asegura que intentó conseguir reuniones para Air Europa, ya que era la única compañía española que existe ahora mismo de aeronáutica. «Si me pedían una reunión para solucionar un problema de esa empresa, algo que podría generar un problema serio con todos los trabajadores que tiene, pues yo intentaba resolver ese problema».

«Hay más empresas»

Koldo García también habla de otras empresas a las que ayudó y a día de hoy no le cogerían el teléfono. «Hay más empresas, últimamente había uno del Grupo Puentes, el señor José Antonio, que me decía que había problema que teníamos que arreglar, hay una reunión para un tema técnico, un tema que es de una obra y claro, yo en cosas técnicas, de ingenieros de caminos, pues no tengo esos conocimientos para poder saber cómo se podía solucionar, llamaba a un técnico para que esa persona con esa reunión consiguiese solucionar ese problema para el señor José Antonio».

Koldo García también habla de favores a Talgo: «Es una empresa española que ahora está muy de nombre, pues me pedía el director general una reunión o a través de su personal administrativo que había que conseguir una reunión para aclarar ciertos temas. La pregunta es para qué estaba yo, ¿para estar sentado en una silla mirando las paredes o para intentar ayudar a las empresas españolas?».

Y prosigue: «Ayudé al señor de AirEuropa, Javier Hidalgo, el señor José Antonio del Grupo Puentes o el señor presidente del grupo Talgo, como otras 200 empresas que yo creo que podré acreditar. Siempre les he intentado tratar bien. Creo que siempre he sido bastante cooperador con todas las empresas, he intentado resolver y creo que he resuelto bastantes problemas. Quizá ahora si les llamo por teléfono, ni siquiera me cogerían el teléfono. Bueno, cada uno tendrá en su conciencia lo que hace o lo que hace, pero yo he hecho lo correcto».

«Intentan humillarme»

Koldo también ha hablado en la entrevista de OKDIARIO sobre cómo se siente ante la situación que le está tocando vivir: «Por ahora sí he conseguido adaptarme a esta situación. Hay algunos que se ríen, que se carcajean, que sacan bromas, que ironizan, que intentan humillarme. No me van a humillar. Lo que tendrían que mirarse ellos es que yo he sido asesor de un ministro, de un gran ministro».

Y matiza: «Me he adaptado y si para eso tengo que ir al campo y coger una desbrozadora, lo cogeré. Si para eso tengo que coger otra vez la motosierra, la cogeré, si para eso tengo que entrenar 90 minutos al día para desconectar y poder desfogar un poco mi fuerza y ponerme otra vez en forma, lo haré».

«Aldama no trabajaba para el PSOE»

Koldo también se pronuncia sobre Víctor de Aldama en la entrevista y asegura que no trabajaba para el PSOE y que le ha ayudado en muchísimas ocasiones. «Le ayudaba cada vez que me llamaba para pedir un problema, pero como él, muchos más, como Javier o el señor José Antonio, mire, ahí están ahí los correos y los WhatsApp».