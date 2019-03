Junqueras escribe el epílogo del libro de un ex sacerdote que pide prohibir la Iglesia

Oriol Junqueras ha sacado tiempo durante su estancia en la prisión de Lledoners para escribir el epílogo de un libro firmado por Jaume Santandreu, un ex sacerdote que pide prohibir la Iglesia: "Es una organización que la ONU debería prohibir por su vulneración de los derechos humanos: no es demócrata, somete la mujer, obliga al celibato, es corrupta...".

El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha escrito el epílogo del libro ‘ Déu meu’ (Dios mío) durante su estancia en la prisión de Lledoners. El autor de este libro es Jaume Santandreu, un sacerdote secularizado crítico con la Iglesia, la existencia de Dios y que apoya el separatismo catalán a pesar de haber nacido en Mallorca en 1938. Santandreu renunció a ser sacerdote hace nueve años tras anunciar públicamente su homosexualidad.

El líder de ERC ha demostrado en más de una ocasión sus creencias en la fe cristiana. A pesar de encontrarse inmerso en el juicio en el Tribunal Supremo por la causa del 1-O, Junqueras ha tenido tiempo de escribir desde la prisión algunos textos para ‘Catalunya religió’, un medio de información religiosa y vinculado a ‘La Vanguardia’. Este medio cuenta con el apoyo institucional de la Generalitat de Cataluña, así como el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona.

Uno de estos textos escritos por Oriol Junqueras es el epílogo del libro ‘Déu meu’, de Jaume Santandreu, según informa el portal ‘Germinans Germinabit’. “Primero, doy infinitas gracias a Oriol Junqueras. Para un cristiano, católico y apostólico como él debe ser fuerte acompañar un libro tan descabellado. Él, como los demás, está vilmente encarcelado para llevar adelante el derecho a decidir de un país”, afirma Santandreu en una entrevista concedida al diario Ara en su edición de Baleares.

Contra la Iglesia y Dios

El ex sacerdote es conocido por sus mensajes críticos contra la existencia de Dios, la Iglesia y contra el actual Papa Francisco. Estos mensajes los proclama en varios medios afines al separatismo catalán. “Lo primero que hago es dudar de su existencia. Ahora bien, de lo que estoy seguro es que si hay Dios, que no lo sé ni me importa, no es como nos lo han pintado”, señala Santandreu.

“La Iglesia es la mayor de las dictaduras que existen, la más perfecta y cruel. Es una organización que la ONU debería prohibir por su vulneración de los derechos humanos: no es demócrata, somete la mujer, obliga al celibato, tiene un patrimonio inmenso fruto de la corrupción…”, destaca el sacerdote secularizado.

“El Papa hace pocas hazañas”

Sobre el Papa Francisco, manifiesta que “hace muchos gestos y pocas hazañas. Es buena persona, pero incapaz de hacer lo que salvará a la Iglesia, un cisma si es necesario, y no una cumbre. El Vaticano debe afrontar democracia, celibato, mujer, sexo y patrimonio. Y no parece dispuesto a hacerlo”.

Jaume Santandreu ejerció el sacerdocio durante casi cincuenta años y renunció a esta práctica hace nueve años. Antes de dejar de ser sacerdote, escribió el libro ‘Armarios en la catedral’, en la que denunciaba el acoso que hacía la Iglesia contra un sacerdote homosexual. En la actualidad se dedica a a apoyar públicamente al proceso separatista en Cataluña.