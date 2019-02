El juez rechaza el archivo de la imputación de la mujer de Bárcenas en el ‘caso fondos reservados’

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata explica que Rosalía Iglesias está citada en la pieza en calidad de persona investigada porque “ya está acusada en esta misma causa -Gürtel- aunque en otra pieza separada.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del ‘caso Gürtel’, ha decidido desestimar la petición de la mujer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, quien había solicitado su archivo en la pieza separada de la ‘caja B’ que investiga el magistrado.

En el escrito que la mujer del ex tesorero remitió al juez, la defensa de Iglesias alegaba que tanto ella como su marido son “perjudicados directos” de la conocida como operación ‘Fondos Reservados’, un dispositivo policial llevado a cabo en 2013 para sustraer documentación sensible que obraban en poder de Bárcenas, revelado por este periódico.

En el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional expone que la petición de Rosalía Iglesias “no puede ser acogida porque no se le ha imputado hecho alguno en esta pieza separada”, haciendo referencia a la conocida como ‘caja B’ del PP sobre la presunta financiación irregular de este partido.

De igual modo, el magistrado expone que en el auto del 5 de diciembre se acordó la declaración judicial de Rosalía Iglesias en calidad de persona investigada y añade que durante las declaraciones se “explicó ampliamente”, tanto a ella como a su letrada, por qué había sido citada como investigada.

De la Mata aclaró que “esta persona está acusada en esta misma causa -‘caso Gürtel’-, aunque en otra pieza, por hechos por los que ha sido condenada en instancia y cuya resolución pende de recurso de casación. Estos hechos están relacionados con una de las anotaciones que constan en los denominados ‘Papeles de Bárcenas‘, concretamente la disposición de 149.600 euros en 2005″.

Hay que recordar que el ex tesorero fue condenado a 33 años de prisión y su mujer a 14 años, después de que la Audiencia Nacional ratificara que Bárcenas sustrajo de la ‘caja B’ 149.000 euros que Rosalía invirtió comprando acciones del el medio de comunicación Libertad Digital.

No obstante, resalta que su citación como investigada “no implica que se le esté atribuyendo hechos penalmente relevantes”. Y concluye: “Así pues, no se ha producido en este procedimiento imputación de hechos delictivos a Rosalía Iglesias, y no procede, por tanto, acordar sobreseimiento alguno”.