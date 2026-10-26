Un juez ordena detener a Vito Quiles para notificarle el juicio por denigrar a una mujer con discapacidad

Un juez ha decretado la búsqueda y detención del agitador Vito Quiles para poder notificarle el auto que abre el juicio oral en su contra. El motivo es la imposibilidad de localizarlo para entregarle esa resolución, relacionada con unas declaraciones en las que se le acusa de denigrar a una mujer con discapacidad intelectual.

Así lo ha comunicado el colectivo Libres y Combativas, al que pertenece la afectada y que presentó la querella ante la Fiscalía. En esta causa, el Ministerio Público solicita dos años de prisión para Quiles y un año y medio para Javier Negre por un delito contra la dignidad y la integridad de la víctima.

Según el extracto del auto difundido por la entidad, el magistrado ordena la «busca, detención y presentación» de Quiles con el fin de notificarle la apertura del juicio oral, facilitarle copia del escrito de acusación fiscal, realizar el emplazamiento y los requerimientos correspondientes, y dejarlo en libertad de forma inmediata después.

Los hechos se remontan a una entrevista que Quiles realizó el 20 de marzo de 2024 en la sede del Partido Popular de la calle Génova, durante una protesta ciudadana. La conversación se emitió en EDATV, medio dirigido por Negre. A partir de esa aparición, el colectivo de la víctima presentó la denuncia.

Libres y Combativas ha explicado que la orden de detención se debe a que Quiles ha permanecido ilocalizable para recibir la notificación de la apertura del juicio por «denigrar y mofarse de forma cruel y pública» de Violeta, una integrante del movimiento con diversidad funcional. El colectivo ha recordado que han transcurrido siete meses desde esa apertura y que el acusado «sigue impune». Además, han señalado que, si la Policía no sabe dónde encontrarlo, puede localizarlo en Bilbao, donde este lunes miles de jóvenes se han concentrado para rechazar su intento de llevar su discurso a la Universidad de Deusto.