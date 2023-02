El juez del ‘caso Neurona’ encarga a la UDEF buscar un perito que analice los vídeos de Podemos

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, solicita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que busque una «consultora electoral» que, explica el magistrado en una providencia, «pueda estar capacitada para la realización de un informe pericial sobre la valoración económica de los servicios prestados por los trabajadores» de la consultora chavista Neurona durante la campaña electoral de Podemos en 2019.

El magistrado realiza este encargo a la Policía tras rechazar las propuestas de las partes personadas en la causa, por no estar capacitadas –dichas consultoras– para la realización de este informe que será clave para cerrar la causas y sentar en el banquillo de los acusados, por primera vez, a los miembros de Podemos por el desvió de 363.000 euros de los fondos públicos a una consultora mexicana.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid considera relevante verificar si los trabajos llevados a cabo supuestamente por la consultora chavista se corresponden con el precio pactado entre las partes. Para resolver esta cuestión, el juez ha ordenado un informe pericial sobre el coste de realización de dichos vídeos y diseños presuntamente realizados por Neurona en atención tanto a su cantidad como a su calidad. Y es que Podemos pagó a la consultora chavista 363.000 euros de los fondos electorales por 57 archivos. Es decir, a 6.000 euros por cada pieza.

La UDEF analizó este material, pero no valoraron en su informe la relación calidad-precio de estos trabajos realizados supuestamente por Neurona porque, manifestaron, «no compete a esta unidad determinar el valor obrante de los archivos». Sin embargo, OKDIARIO ha podido visualizar estos vídeos que destacan por su baja calidad y corta duración –algunos de ellos no superan los 15 segundos–. Fuentes consultadas por este periódico señalan que resulta «exagerado» que estos archivos tengan un valor de 6.000 euros por cada uno. Este periódico muestra algunos de los cutre-vídeos entregados por Podemos para justificar el desvío de 363.000 euros de los fondos públicos a la consultora chavista.

El partido de extrema izquierda argumentó al juez que «los servicios contratados no consistieron únicamente en la elaboración de vídeos, sino que el trabajo desarrollado fue de carácter multidisciplinar en todas las áreas que requiere un equipo electoral». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas le dio un rapapolvo y contestó que no lo consideraba un gasto electoral puesto que no se trataba de un trabajo de consultoría al «tener como objetivo la elaboración de las líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos y la producción de material de carácter electoral».

Este informe en el que se analizará la relación calidad-precio del material audiovisual investigado en la causa será determinante para cerrar la instrucción.