La Confederación Hidrográfica del Júcar ha firmado un acuerdo con Avamet, una asociación de aficionados a la meteorología de la Comunidad Valenciana, para que sus pluviómetros se integren en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del organismo público. Esta red capta datos de las cuencas, pero sólo contaba con un sensor en el Barranco del Poyo el día de la DANA que provocó 232 fallecidos y, aun así, la Confederación no usó esa información para alertar a la Generalitat de forma temprana. El Júcar admite ahora que necesitan los pluviómetros de estos aficionados para «lograr una mayor eficacia» a la hora de «medir la precipitación en diferentes puntos de la cuenca».

El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, es «para la colaboración y establecimiento de intercambio de datos» entre la Confederación del Júcar y Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología).

Ésta es una asociación sin ánimo de lucro que la propia AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) reconoce como «asociación de aficionados». Además, la entidad reconoce como el primero de sus objetivos el «fomentar la afición a la meteorología como servicio de instrucción individual, de comunicación entre aficionados y estudios técnicos entre personas que se interesan por esta ciencia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro».

La Confederación del Júcar y Avamet reconocen en la exposición de motivos que firman este pacto «para lograr una mayor eficacia en las actuaciones de ambas entidades». Más concretamente, circunscriben esta necesidad a «las actuaciones de lectura de los pluviómetros, que son los instrumentos para medir la precipitación en diferentes puntos de la cuenca».

La primera cláusula expresa claramente que la Confederación del Júcar pretende contar con la información aportada por los pluviómetros de los aficionados de Avamet. Éstas son estaciones meteorológicas de los propios socios, cuyos datos son ofrecidos a diferentes organizaciones.

Datos de las lluvias de Avamet

El acuerdo firmado entre la asociación y el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, de Sara Aagesen, reza así: «Las actuaciones que fundamentalmente se contemplan para el desarrollo del presente convenio son aquellas relacionadas con obtener los datos de precipitaciones de todos los pluviómetros que forman parte de la red de Avamet, de manera que puedan integrarse en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar».

El SAIH es el sistema de información encargado de captar, transmitir en tiempo real, procesar y presentar los datos que describen el estado hidrológico de las cuencas.

En el día de la DANA, el pasado 29 de octubre, sólo contaba con «un único punto de control automático de caudal en la denominada cuenca del Barranco del Poyo», según informó el Ministerio a la juez. A su vez, indicaron que ese punto no controla el 100% del caudal y las lluvias que descargan en él.

En todo caso, la Confederación Hidrográfica del Júcar recibió esos datos y aseguran que se enviaron por correo electrónico avisos específicos. Sin embargo, no hubo ninguna comunicación directa al Centro de Coordinación de Emergencias alertando del desbordamiento del Barranco del Poyo, a pesar de que la emergencia se había detectado horas antes.

Además, los datos del SAIH no podrían haberse utilizado sin el análisis previo de la Confederación del Júcar, según indica la página web: «Los datos en tiempo real tienen el carácter de no oficiales y no pueden ser legalmente utilizados».

Pago de 12.000 euros al año

A cambio de los pluviómetros de Avamet, la Confederación del Júcar se compromete a «aportar económicamente la cantidad de 12.000 € al año». Se establece este acuerdo hasta mediados de 2029, de modo que el organismo dependiente del Gobierno desembolsará un total de 48.000 euros hasta entonces.

Del mismo modo, el ente encabezado por el socialista Miguel Polo se obliga a realizar otras tareas:

Facilitar datos del SAIH . Lo tendrá que hacer en tiempo real.

. Lo tendrá que hacer en tiempo real. Colaborar, prestar asesoría y supervisar a Avamet .

. Citar a Avamet. En cualquier investigación o publicación cuando se usen sus datos.

Por su parte, la Asociación Valenciana de Meteorología tiene otra serie de compromisos:

Facilitar sus datos . Pondrá a disposición del Gobierno de la información que recoja la red de Avamet.

. Pondrá a disposición del Gobierno de la información que recoja la red de Avamet. Fomentar la divulgación de la meteorología en administraciones públicas.

Citar a la CHJ. En cualquier investigación o publicación cuando se usen sus datos.

Por último, las dos entidades han acordado mantener «una reunión anual de la cual se levantará acta, donde se detallen los avances, o los trabajos a cometer en cada una de las correspondientes redes».